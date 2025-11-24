Camino de Santiago: el Foro Fairway cierra su VI edición con casi 5.000 participantes

La organización de la VI edición del Foro del Camino de Santiago 'Fairway' ha destacado "el éxito de asistencia sin precedentes" que ha recibido este año este evento, con casi 5.000 participantes entre el 9 y el 11 de noviembre en la Ciudad de la Cultura en Santiago.

Parte de este incremento de asistentes se debe al refuerzo de actividades de ocio organizadas tanto para el propio día de apertura como para las jornadas de lunes y martes, con propuestas relacionadas con la gastronomía, destacando entre ellas el Gastroway Vermú&Tapas 'A provincia que sabe', de la Diputación de A Coruña, que se combinó con la sesión de Señora DJ y diferentes talleres de cocina.

Otro de los grandes reclamos del VI Fairway fue la Feria de Turismo y Camino, en la que participaron más de 70 expositores nacionales e internacionales, con especial relevancia del puesto 'Visit Portugal'.

Además de la feria y las actividades lúdicas, el evento también celebró el Foro 'Turismo y Camino', al que acudieron más de 600 personas en sus diferentes sesiones. "Los debates sobre turistificación y tasa turística fueron los que llamaron más la atención y en los que, siguiendo el espíritu de Fairway facilitamos la puesta en común de las diferentes partes implicadas en aquellas temáticas que preocupan al sector", ha señalado en un comunicado un codirector del foro, Tono Mugico.