Éxito de la gala benéfica de magia de Asanog en Santiago

«Unas 250 personas» se juntaron este domingo al mediodía en Santiago dentro del Auditorio Abanca para apoyar la cuarta gala benéfica de magia de Asanog (Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia).

Elenco de magia

«Tuvimos la ayuda de todos los magos desde el minuto cero: Mago Paco, Pablo Estévez, Fran Boza, Mago Óscar, Aris Villarino, Sara Rodríguez y Román García» detalla Borja Balbuena, directivo de Asanog, en charla con EL CORREO GALLEGO.

Y Merce Fernández, de esa misma entidad añade: «La gente colaboró mucho una vez más y estamos infinitamente agradecidos, más considerando el frío y la lluvia que había a las horas de la gala. También agradecemos mucho la colaboración de Afundación y Abanca para que podamos emplear de forma cedida su auditorio en el centro... Después del espectáculo, muchos de los pequechos presentes salen del evento con ganas de ser magos...», apunta sobre la parte lúdica de este evento compostelano.

Faceta social

Merce Fernández alude también a la faceta social que rodea la labor de esta entidad compostelana: «Aparte de los avances médicos, hay también avances en la sensibilidad social respecto a las personas que padecen cáncer o un tumor y a las familias afectadas, por eso hay que divulgar y hacer una labor didáctica sobre ello, con charlas en los colegios y otras iniciativas».

Y Borja Balbuena apunta «Citas como esta gala ayudan a desmitificar y a que deje de ser un tabú». También colaboraron en esta cuarta gala de magia solidaria de Asanog (Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia): Pensión da Estrela (comida para los magos) y Alpha Media (marquesinas).

Entre otras acciones recientes previas, Asanog, hizo el pasado mes de septiembre en Oroso una andaina solidaria.