La familia Franco asumirá el coste del traslado de las estatuas del Mestre Mateo a Santiago

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Miriam Louzao, ha confirmado este lunes que la familia Franco correrá con el gasto de 4.350 euros de trasladar las estatuas del Mestre Mateo desde el Pazo de Meirás (Sada) a la capital de Galicia este mismo mes de diciembre.

En rueda de prensa, Louzao ha explicado que la reunión semanal del grupo municipal ha dado luz verde al acuerdo al que se llegó con la representación procesal de la familia Franco para la ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo el 18 de junio de 2025, según la que el Ayuntamiento "recupera las esculturas del Maestro Mateo expoliadas durante la dictadura".

Los Franco asumirán el coste del traslado de las estatuas del Mestre Mateo / Alfonso Laxe

En virtud de este acuerdo, la familia Franco asume los gastos del traslado de las estatuas, una vez que su representación comunicó el 8 de julio su voluntad de cumplir voluntariamente con la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

Se expondrán para toda la ciudadanía

"Como ya se anunció, la previsión es que el día 11 podamos ya tener las esculturas en Compostela, una vez que ya fue autorizado su traslado por la Dirección General de Patrimonio", ha apuntado la edil, y recordó que las estatuas, se expondrán "al público" para que "las pueda ver toda la ciudadanía".