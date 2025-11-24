La familia Franco asumirá el coste del traslado de las estatuas del Mestre Mateo a Santiago
La previsión es que el día 11 de diciembre ya estén de vuelta en la capital gallega
El Correo Gallego
La portavoz del Gobierno local de Santiago, Miriam Louzao, ha confirmado este lunes que la familia Franco correrá con el gasto de 4.350 euros de trasladar las estatuas del Mestre Mateo desde el Pazo de Meirás (Sada) a la capital de Galicia este mismo mes de diciembre.
En rueda de prensa, Louzao ha explicado que la reunión semanal del grupo municipal ha dado luz verde al acuerdo al que se llegó con la representación procesal de la familia Franco para la ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo el 18 de junio de 2025, según la que el Ayuntamiento "recupera las esculturas del Maestro Mateo expoliadas durante la dictadura".
En virtud de este acuerdo, la familia Franco asume los gastos del traslado de las estatuas, una vez que su representación comunicó el 8 de julio su voluntad de cumplir voluntariamente con la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.
Se expondrán para toda la ciudadanía
"Como ya se anunció, la previsión es que el día 11 podamos ya tener las esculturas en Compostela, una vez que ya fue autorizado su traslado por la Dirección General de Patrimonio", ha apuntado la edil, y recordó que las estatuas, se expondrán "al público" para que "las pueda ver toda la ciudadanía".
- Cierra Regalos Duende, un comercio histórico de Santiago: «Para min foi un traballo ideal»
- Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
- Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'
- Una santiaguesa de 47 años grave tras sufrir una salida de vía en el Orbital y despeñarse sobre la A-54