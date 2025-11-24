Una fuga de gas obliga a desalojar un edificio del centro de Santiago: "Están evacuando a los vecinos"

Una fuga de gas originada por la rotura de una tubería durante la realización de unas obras en un piso del Ensanche de Santiago ha obligado este lunes a desalojar el edificio situado en el número 32 de la rúa da Rosa, según informaron los Bomberos de la capital gallega.

Parte de la calle tuvo que ser cortada al tráfico mientras efectivos de Bomberos procedía a cortar el gas. El suceso tuvo lugar alrededor de las tres de la tarde, cuando un operario realizaba trabajos de mantenimiento en una tubería de una vivienda situada en el quinto piso y durante las obras perforó una tubería de gas. "Están evacuando a los vecinos. Están todos fuera" , afirmaron testigos presenciales.

Una vez los bomberos ya han completado la adecuada asistencia técnica, que se prolongó durante una hora, operarios de la empresa del servicio de gas ya están trabajando en la zona para restablecer el suministro.

Colisión entre tres vehículos

Este no fue el único suceso que se registró en las últimas horas en Santiago, puesto que en la tarde de este domingo, alrededor de las 20.00 horas, se registró un accidente de tráfico en la rúa de Concepción Arenal, en el que se vieron implicados tres vehículos, "con resultado de danos materiais", indicaron desde la Policía Local.

Y solo unas horas antes, a las 16.29 h., el conductor de una motocicleta resuñtó herido tras una caída en la rúa de Costa Vella.