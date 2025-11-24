Una fuga de gas obliga a desalojar un edificio del centro de Santiago: "Están evacuando a los vecinos"
El suceso se originó por la rotura de una tubería durante la realización de unas obras en un piso
Una fuga de gas originada por la rotura de una tubería durante la realización de unas obras en un piso del Ensanche de Santiago ha obligado este lunes a desalojar el edificio situado en el número 32 de la rúa da Rosa, según informaron los Bomberos de la capital gallega.
Parte de la calle tuvo que ser cortada al tráfico mientras efectivos de Bomberos procedía a cortar el gas. El suceso tuvo lugar alrededor de las tres de la tarde, cuando un operario realizaba trabajos de mantenimiento en una tubería de una vivienda situada en el quinto piso y durante las obras perforó una tubería de gas. "Están evacuando a los vecinos. Están todos fuera" , afirmaron testigos presenciales.
Una vez los bomberos ya han completado la adecuada asistencia técnica, que se prolongó durante una hora, operarios de la empresa del servicio de gas ya están trabajando en la zona para restablecer el suministro.
Colisión entre tres vehículos
Este no fue el único suceso que se registró en las últimas horas en Santiago, puesto que en la tarde de este domingo, alrededor de las 20.00 horas, se registró un accidente de tráfico en la rúa de Concepción Arenal, en el que se vieron implicados tres vehículos, "con resultado de danos materiais", indicaron desde la Policía Local.
Y solo unas horas antes, a las 16.29 h., el conductor de una motocicleta resuñtó herido tras una caída en la rúa de Costa Vella.
- Cierra Regalos Duende, un comercio histórico de Santiago: «Para min foi un traballo ideal»
- Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
- Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'
- Una santiaguesa de 47 años grave tras sufrir una salida de vía en el Orbital y despeñarse sobre la A-54