El uso del gallego en las clases de la USC alcanza un nuevo máximo

El uso del gallego en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha alcanzado en el presente curso el 29,2% de las horas docentes impartidas, el porcentaje más alto de toda la serie histórica. Así lo acredita el Servicio de Normalización Lingüística en su Informe sobre el Uso del Gallego, que concluye que el peso del idioma creció significativamente en los dos últimos cursos, rompiendo con la estabilidad que caracterizaba el período anterior.

Por campus, en el de Lugo se imparte el 39,3% de las clases en gallego, mientras que en el de Santiago de Compostela este porcentaje se sitúa en el 27,4%.

En suma, el incremento de este curso ha supuesto un aumento hasta más de 20.000 de horas de docencia que se imparten en gallego; un 19% más que en el curso 2024-25.

El Servicio de Normalización Lingüística analiza cada año la información lingüística de la USC y elabora informes que describen el peso del gallego, del español y de otras lenguas en la actividad docente.

Este estudio se hace a través de la programación que cada docente tiene que elaborar a comienzos de año sobre las materias que va a impartir y en las que debe hacer constar la lengua que va a emplear.

Toda esta información se publica en el sitio web de la universidad antes de que comience el período de matrícula y supone un compromiso del profesorado para garantizar los derechos del estudiantado, que emplea esa información para tomar decisiones sobre su itinerario académico.