El uso del gallego en las clases de la USC alcanza un nuevo máximo
El incremento de este curso ha supuesto un aumento hasta más de 20.000 de horas de docencia que se imparten en gallego; un 19% más que en el curso 2024-25
EFE
El uso del gallego en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha alcanzado en el presente curso el 29,2% de las horas docentes impartidas, el porcentaje más alto de toda la serie histórica. Así lo acredita el Servicio de Normalización Lingüística en su Informe sobre el Uso del Gallego, que concluye que el peso del idioma creció significativamente en los dos últimos cursos, rompiendo con la estabilidad que caracterizaba el período anterior.
Por campus, en el de Lugo se imparte el 39,3% de las clases en gallego, mientras que en el de Santiago de Compostela este porcentaje se sitúa en el 27,4%.
En suma, el incremento de este curso ha supuesto un aumento hasta más de 20.000 de horas de docencia que se imparten en gallego; un 19% más que en el curso 2024-25.
El Servicio de Normalización Lingüística analiza cada año la información lingüística de la USC y elabora informes que describen el peso del gallego, del español y de otras lenguas en la actividad docente.
Este estudio se hace a través de la programación que cada docente tiene que elaborar a comienzos de año sobre las materias que va a impartir y en las que debe hacer constar la lengua que va a emplear.
Toda esta información se publica en el sitio web de la universidad antes de que comience el período de matrícula y supone un compromiso del profesorado para garantizar los derechos del estudiantado, que emplea esa información para tomar decisiones sobre su itinerario académico.
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Cierra Regalos Duende, un comercio histórico de Santiago: «Para min foi un traballo ideal»
- Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
- Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'
- Una santiaguesa de 47 años grave tras sufrir una salida de vía en el Orbital y despeñarse sobre la A-54