Marta Abal acusa al gobierno municipal de falta de medios para reciclar en Berdía
Los socialistas presentan un ruego en el pleno del jueves tras recibir quejas de numerosos vecinos por el mal estado de la recogida selectiva en la zona
K.M.
El Grupo Municipal Socialista ha presentado un ruego para el pleno del jueves solicitando mejoras en la recogida selectiva de la parroquia de Berdía, tras haber recibido numerosas quejas por la falta de los contenedores y por las dificultades reales que tienen para poder reciclar.
La concejala socialista Marta Abal señala que lo que buscan con esta iniciativa es «poñer en evidencia as deficiencias existentes e reclamar actuacións concretas que permitan ao rural acceder aos mesmos servizos que a cidade».
Solo contenedores verdes
Asegura que en la mayoría de los núcleor rurales de esta parroquia de Santiago «só existe o contedor verde», por lo que no hay opción de reciclar envases ni papel. «Non podemos pedir á cidadanía que recicle se o Concello non lles dá os medios mínimos para facelo», apunta sobre una situación que evidencia «unha fenda inaceptable entre os servizos do rural e os da cidade».
Marta Abal añade que las demandas vecinales incluyen la instalación de un contenedor amarillo en cada núcleo, así como uno de papel en la zona de la estación de Berdía y la colocación de puntos de recogida de pilas junto a los iglús de vidrio. Además, destaca que en determinados puntos «a situación e e a fixación dos contedores supoñen un risco por mor da pendente ou do vento», por lo que cree necesario reforzar los elementos de sujeción para evitar desplazamientos.
