El ‘Mozart kazajo’ que conecta la física cuántica con la música contemporánea llega a Santiago

Conocido como el ‘Mozart kazajo’, Rakhat-Bi Abdyssagin comenzó a componer a los 9 años. Autor de tres óperas y de más de 150 composiciones musicales, el prestigioso y multipremiado compositor llega a Santiago para clausurar la Semana de la Ciencia. Abdyssagin estará en la capital gallega desde este miércoles hasta el viernes. En las tres jornadas se reunirá con investigadores, presentará su libro Quantum Mechanics and Avant-Garde Music: Shadows of the Void –en él explora la relación entre los avances en cuántica y las innovaciones en la composición musical– y dará un concierto.

Rakhat-Bi Abdyssagin comenzará su agenda en Santiago mañana a las 10:00 horas en la sala de conferencias del Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (Igfae). Allí ofrecerá un seminario especializado. Tras esta charla, a las 12:00, el compositor visitará las instalaciones del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) para conocer de primera mano el superordenador FinisTerraeIII, el ordenador cuántico Qmio y a las personas que trabajan en la investigación y que mantienen la infraestructura.

Conferencia en el CGAC

La primera de las actividades para el gran público será el jueves 27 a las 19:00, en el Auditorio del CGAC. Abdyssagin impartirá la conferencia ‘Quantum Mechanics and Avant-Garde Music: Shadows of the Void’, en la que expone las ideas recogidas en su libro homónimo, publicado en 2024 por la prestigiosa editorial Springer, la misma que llevó a imprenta los trabajos de Albert Einstein, Max Planck o Weiner Heisenberg. Según informó el Cesga, la conferencia «será un viaje por las conexiones entre la física cuántica y la música contemporánea, tanto a nivel compositivo y teórico como interpretativo, y por la relación de los grandes científicos con la música, el papel que esta desempeñó en su vida y cómo se entrelaza con su pensamiento teórico».

El viernes 28, a las 20:00h, en el mismo escenario del CGAC, podremos disfrutar de un recital de piano que incluirá piezas de Chopin, Bach, Mozart, Beethoven o Liszt, además de una de las composiciones propias de Abdyssagin, Rondine Piangente. Ambas actividades en el CGAC son con entrada libre hasta completar aforo.

El compositor

Rakhat-Bi Abdyssagin (Almatý, Kazajistán, 1999) es compositor, pianista concertista, teórico musical e investigador. Su música y sus interpretaciones de las obras de grandes compositores han sonado en las más prestigiosas salas del mundo, como el Carnegie Hall de Nueva York, la Konzerthaus de Viena, la Filarmonía de Berlín o el Royal Festival Hall londinense. Además, su labor investigadora y divulgadora y su talento para la composición le han valido numerosos galardones, entre los que destacan la Medalla de Plata de la Compañía de Músicos de Londres y la Medalla Honoraria de la Asamblea Interparlamentaria de la Commonwealth.

Proyecto Quorum

Abdyssagin llega a Santiago de la mano del proyecto Quorum, que surge como respuesta a la creciente necesidad de explorar las tecnologías cuánticas y los beneficios que puede generar su desarrollo para Europa. Quorum es un consorcio en el que participan Gradiant, Cesga, Fidesol, Fujitsu, GAIN, Itecam y QCentroid. El proyecto está subvencionado por el CDTI y financiado con fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.