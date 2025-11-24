Santiago frente a las nuevas ciberestafas en el Black Friday: cuando la IA juega a favor de los delincuentes

La gran campaña de descuentos del Black Friday ya está a la vuelta de la esquina en Santiago. Una fecha que este año cae el próximo viernes 28 de noviembre y, la cual, marca para muchos el inicio de las compras de Navidad. Por ello, desde el Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), advierten que las estafas digitales vinculadas a este esperado día se han convertido, a día de hoy, en operaciones sofisticadas gracias al uso de la inteligencia artificial por los delincuentes.

La nueva cara del fraude

“Las tecnologías que permiten crear imágenes o vídeos ultrarrealistas en segundos están siendo empleadas para perfeccionar los fraudes”, explica Fernando Suárez, presidente del CPEIG, que también advierte que las nuevas herramientas de las IA, permiten engañar con más credibilidad, mayor rapidez y a mayor escala, por lo que pide que los usuarios, “deben extremar la prudencia, especialmente ante mensajes, vídeos o anuncios que parecen legítimos, pero que fueron generados artificialmente”.

Un comercio de Santiago anuncia los descuentos de la campaña del Black Friday / Antonio Hernández

Deepfakes: influencers “aparecen” recomendando tiendas inexistentes

Uno de los fenómenos emergentes más preocupantes es el uso de deepfakes: vídeos manipulados con IA en los que figuras conocidas —desde influencers locales a creadores de contenido— parecen recomendar productos o tiendas que, en realidad, no existen.

Chatbots que suplantan tiendas

La investigación del CPEIG también revela un salto inquietante: chatbots falsos capaces de hacerse pasar por atención al cliente. Estos bots, alimentados por IA, no solo responden de forma natural, sino que imitan el estilo lingüístico de los comercios originales.

Su estrategia es simple. Generar confianza, mantener diálogos fluidos y, al final, solicitar datos bancarios bajo pretextos perfectamente verosímiles. “Hemos detectado casos en los que los usuarios creyeron estar hablando con el servicio técnico de una marca real”, afirma Suárez.

Phishing sin errores

La IA también ha permitido que el phishing tradicional alcance un nuevo nivel. Los mensajes que antes se identificaban por su mala redacción ahora parecen escritos por profesionales nativos, adaptados al idioma, al tono y hasta al tipo de productos que el usuario suele buscar.

Por eso, desde el Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia alertan de que antes de responder o pulsar cualquier link, se debe verificar la dirección del remitente y contrastar la información con la web oficial del negocio.

Reseñas generadas en masa

Desde el CPEIG también han detectado la generación de reseñas en masa automatizadas en plataformas de compra, por lo que recomiendan desconfiar de los comentarios excesivamente positivos y repetitivos, así como la consulta de varias fuentes antes de decidirte por una compra.

Un Black Friday distinto, un riesgo invisible

Las estafas de este 2025 ya no operan desde la torpeza, sino desde el hiperrealismo. “Si algo parece demasiado perfecto, es imprescindible detenerse y comprobar”, concluye Suárez, consciente de que este Black Friday será una prueba para miles de consumidores compostelanos.