Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O PSOE compostelán reclama medidas urxentes ante o déficit de aparcamento no CHUS

Sindo Guinarte advertiu da “situación insostible” que viven pacientes, familiares e profesionais na contorna do hospital de Santiago

Un estudo do Sergas recoñeceu un déficit de máis de 300 prazas nas horas punta

Un estudo do Sergas recoñeceu un déficit de máis de 300 prazas nas horas punta / El Correo Gallego

El Correo Gallego

Santiago de Compostela

O Grupo Municipal Socialista vai levar ao Pleno de novembro unha proposición para impulsar medidas urxentes que melloren a mobilidade no contorno do Hospital Clínico Universitario de Santiago, unha situación que, segundo o voceiro socialista, Gumersindo Guinarte, “a día de hoxe segue a ser insostible”.

Guinarte advertiu de que “tanto a Xunta como o Concello levan demasiado tempo mirando para outro lado” e lembrou que, desde o inicio das obras de ampliación do hospital e do Centro de Protonterapia, “desapareceron centos de prazas de aparcamento e agravouse un problema que xa era moi serio”.

Un operario en las obras de construcción en Santiago del Centro de Protonterapia de Galicia.

Un operario nas obras de construcción do Centro de Protonterapia de Galicia. / Jesús Prieto

Voltas interminables

O concelleiro socialista subliñou que o propio estudo do Sergas recoñecía un déficit de máis de 300 prazas nas horas punta e que, segundo indicou, a situación “hoxe supera as 600”. “Esa é a crúa realidade: pacientes, familiares e profesionais chegan tarde, dan voltas interminables e non teñen alternativas reais de mobilidade”, afirmou.

Guinarte lembrou que en agosto de 2024 Xunta e Concello anunciaron “un gran acordo para mellorar accesos, reforzar o transporte urbano e interurbano, poñer en marcha un plan de transporte ao traballo e iniciar un novo aparcadoiro”, pero denunciou que “ano e medio despois, a realidade é que non se cumpriu nada”.

Exteriores do Hospital Clínico de Santiago

Exteriores do Hospital Clínico de Santiago / Antonio Hernández

Segundo expuxo, “o transporte urbano segue igual, o interurbano segue sendo insuficiente, o plan de transporte ao traballo non existe e o aparcadoiro nin sequera aparece nos orzamentos da Xunta para 2026”. Tamén asegurou que por parte do Concello “tampouco houbo avances reais nin presión política para desbloquear este problema”.

O Grupo Municipal Socialista pide tres actuacións “moi claras”. En primeiro lugar, “que se convoque xa a comisión de seguimento, que leva meses paralizada sen ningunha explicación”. En segundo lugar, “que Xunta e Concello deixen de pasarse a pelota e cumpran dunha vez os compromisos asumidos, especialmente no reforzo do transporte público”. E, finalmente, que se presente “un cronograma serio, con datas claras, para as actuacións prometidas, incluído o novo aparcadoiro”.

Guinarte concluíu que “non podemos permitir que o hospital de referencia de 42 concellos e máis de 400.000 persoas siga colapsado mentres as administracións responsables viven instaladas na inacción”. Por iso, avanzou que o PSdeG reclamará “unha solución inmediata para que a xente poida aparcar mentres se fai o novo aparcadoiro”, ao considerar que “Santiago merece planificación, coordinación e solucións reais”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents