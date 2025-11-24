Sonrisas que iluminan frente a las dolencias pediátricas

Ultimando todos los detalles de la gala solidaria que anualmente da mayor visibilidad a la Fundación Andrea, de la que el próximo sábado celebrarán su décimo novena edición, y que en palabras de su presidenta, Charo Barca, «es una noche muy mágica», la entidad desarrolla todos y cada uno de los días del año una labor impagable, iluminando con sonrisas de afecto y ayuda práctica la larga estancia hospitalaria en Santiago de enfermos pediátricos.

Convertida en el hombro en el que apoyarse en momentos tan difíciles para cientos y cientos de familias a lo largo de todo este tiempo, la Fundación Andrea centra en tres líneas básicas su actuación, la primera de las cuales consiste en aportar ayudas de soporte vital y becas familiares, contando con «un programa de psicoterapia para padres y peques con enfermedades muy complicadas, con fisioterapia, logopedia o terapia acuática, pero también con becas de desplazamiento a hospitales fuera de Galicia o de manutención», apunta a EL CORREO GALLEGO Charo Barca, quien incide en que es una ayuda «en situaciones complicadas porque las hospitalizaciones se dilatan en el tiempo y ahí estamos, para ayudarles».

Tres pisos con una veintena de camas para alojamiento

Las denominadas casitas son seguramente una de las iniciativas más conocidas de la Fundación Andrea, «con tres pisos con una veintena de camas ocupados los 365 días del año» porque, como subraya, «es el hogar de estos papás y mamás de las cuatro provincias cuyos hijos son derivados para una larga estancia en Santiago porque es centro de referencia en diferentes patologías pediátricas». En concreto, este año han pasado ya por ellas más de 250 familias, «algunas han estado más de un año, otras un mes y luego vuelven..., son enfermedades complicadas y cuyo tratamiento es prolongado». Una situación que «para gente sin soporte familiar ni tejido que les reciba aquí, no es fácil, por lo que siempre tuvimos claro que debía ser el primer proyecto de la fundación».

La tercera línea pasa por la dulcificación de espacios pediátricos hospitalarios y en centros de salud que han extendido a toda Galicia, y que acaban de empezar a trasladar también a los juzgados de familia. Una iniciativa pionera, como en su momento lo fue la creación del parque infantil en el Clínico compostelano, para que los niños que tienen que declarar en circunstancias de estrés emocional, pasen ese tiempo en el juzgado de la forma más amable posible. El de la capital gallega lo estrenaron en octubre, el de Pontevedra se ultimó esta semana y el de Lugo se iniciará en los primeros meses del año.

Terapia canina en el Clínico

Destaca Charo Barca la colaboración en este proyecto de la voluntaria de la fundación «Iria Bermúdez, ilustradora de unos libros editados con la implicación y apoyo de la Consellería de Cultura con cuentos maravillosos, y que estarán en todas estas áreas de los juzgados disponibles para los niños». Y es que, como recalca, «la dulcificación es importante, y hay muchos estudios que avalan el impacto positivo que genera el entorno, no cura, pero sí mejora el estado de ánimo con el que se asume su recuperación».

Consolidado ya como un proyecto más, la terapia canina que arrancó el año pasado en el Clínico se mantiene todos los fines de semana, días en los que los perros de soporte se trasladan al hospital «para trabajar con los niños en ese refuerzo afectivo, anímico y de relajación», incide, y añade que antes del verano incorporaron una psicóloga de refuerzo para los padres de pequeños ingresados en la UCI de neonatos y para familias usuarias de la entidad dentro del propio hospital.

Nueva sede en el plazo de dos o tres años

Cuando echa la vista atrás, reconoce que aún le sorprende «que sigamos siendo capaces de abarcar tantos proyectos nuevos para los que seguimos encontrando apoyo y financiación», y adelanta que uno de sus retos es poder contar en dos o tres años con la nueva sede, que estará ubicada en la Praza da Mercé de Conxo. «Estamos cerrando ya los últimos detalles de la cesión de la parcela y para nosotros va a ser vital poder contar con nuestra propia casita en la que reunamos todo el espacio habitacional de las familias alojadas, las salas comunes, los comedores y las oficinas».

Apoyo a más de cinco mil familias

En estas casi dos décadas en las que se ha apoyado a más de cinco mil familias, Charo Barca destaca también que «hemos encontrado apoyos inimaginables, gente de todos los ámbitos que se han querido sumar como nuestro padrino, Javier Gutiérrez, o Francis Lorenzo, que sigue siendo padrino de honor, y Yolanda Vázquez, y nos han pasado cosas tan bonitas como cuando María Castro o Francis Lorenzo nos donaron su participación en MasterChef, o cuando Borja Iglesias le dedicó uno de sus goles a Andrea», sin olvidar «el respaldo de las administraciones o las entidades bancarias y los socios, gracias a todos ellos podemos seguir abarcando proyectos».

Una gala muy espontánea

Sin cuota para estos últimos, ya que cada uno aporta lo que considera, la gala del próximo sábado «es vital porque nos da proyección y nos permite recaudar fondos para continuar con nuestra actividad». Una gala que, como recuerda, «es muy poco encorsetada, muy espontánea», y para la que quienes compren las entradas en multiplicandosonrisas.com recibirán un código QR. El plazo sigue abierto, al igual que para los patrocinios que quieran sumarse a esta noche mágica.