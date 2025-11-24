El talento demostrable de tres alumnas del CIFP Compostela

Tres alumnas del CIFP Compostela destacaron en la última edición del campeonato GaliciaSkills. Se trata de Emily Rincón, que obtuvo el oro en la competición de cocina; Alba Figueiras, plata en servicios de restaurante y bar, y Alejandra González, plata también en panadería. Las tres se enfrentaron a unas olimpiadas gallegas de formación profesional en la que participaron un total de 242 estudiantes de 56 centros educativos que tuvieron lugar los días 28,29 y 30 de octubre en Silleda. Los ganadores, de una treintena de especialidades, representarán a Galicia entre el 24 y el 28 de febrero del año que viene en el certamen nacional SpainSkills 2026.

Emily Rincón, de cocina: «Me gustaría trabajar en Estrellas Michelín para aprender nuevas técnicas, platos y alimentos»

Emily Rincón, negreiresa de 20 años, atiende a EL CORREO GALLEGO entre los fogones de la cocina del CIFPCompostela. «Desde pequeña siempre me ha gustado cocinar y ver como lo hacía mi madre. Mis padres me dijeron que estudiara aquí porque me veían futuro y así también podría comprobar si realmente me gustaba este mundo», comenta.Tras haber estudiado ya el Ciclo Medio de Cocina y Gastronomía, está cursando el primer año del Ciclo Superior de Dirección de Cocina.

En la competición tuvo que enfrentarse a varias pruebas. En la primera tenía que utilizar huevo y shitake, y en la segunda le tocó lubina de pescado y tenía que introducir wakame. En la de carne, porco celta, «iba con dudas porque no tenía los puntos controlados». El postre tenía que llevar Miel de Galicia. Por último, la prueba de habilidades, «la única que salió a sorteo», era de dietas vegetarianas y «tenía que utilizar todos los recursos disponibles».

Emily Rincón Saldarriaga / Jesús Prieto

Cuando le comunicaron que había ganado la medalle de oro la negreiresa asegura que «fueron muchas emociones juntas». Lo recibió como «una recompensa al esfuerzo que puse, gracias también al apoyo de mi familia, amigos y profesores del instituto que me animaron desde el momento en que supieron que iba a ir al concurso».

Por ahora no piensa en la fase nacional, ni tampoco tiene información sobre las pruebas, si bien tiene claro que «disfrutará y lo intentará hacer lo mejor posible».

De cara a los próximos años tiene la intención de estudiar nutrición «para estar preparada sobre los equilibrios de los platos». Y, ya en un futuro, asegura que le gustaría trabajar en Estrellas Michelín «para aprender nuevas técnicas, platos y alimentos».

Alba Figueiras, servicios de restaurante y bar: «Seguiré formándome porque me gusta mucho este mundo, pero no sé por dónde voy a tirar»

También fue una sorpresa para Alba Figueiras, estradense de 19 años, cuando le asignaron la medalla de plata.«No me lo esperaba. Cuando dijeron mi nombre me quedé en shock y hasta me costó salir al escenario», reconoce, tras enseñarnos cómo se descorcha una botella de vino.

Estudia el segundo año del Ciclo Superior de Dirección de Servicios en Restauración. «Estaba un poco perdida cuando terminé Bachillerato. No sabía qué hacer y vine para aquí con dudas, pero al final resulta que me va muy bien», dice.

Alba Figueiras Regengo / Jesús Prieto

En su caso se enfrentó a un total de doce pruebas. Cita el doblaje de servilletas, un servicio completo con un desespinado, un trinchado, un decantado de vino, dos capuchinos, un tiraje de cerveza, una mesa en petaca. A esto se sumó, entre otras, una prueba de cata de destilados y otra de vinos. Sobre la última especifica que «nos daban ocho uvas y tenía diez minutos para familiarizarlas. A la hora me las ponían y le tenía que decir qué uva era», aclara.

A pesar de que el primer día estaba «muy nerviosa», ya el segundo se sintió «mucho más fluída». Y aunque le requirió «mucho esfuerzo», finalmente «tuvo recompensa».

Pensando ya en el próximo año tiene claro que quiere seguir formándose «porque me gusta mucho este mundo», por el momento «no sé por dónde voy a tirar».

Sobre el centro en el que estudia asegura estar «muy contenta». Pone en valor la docencia recibida. «Tengo unos profesores muy buenos que me ayudaron mucho y, si no fuera por el ánimo que me transmitieron, no habría ido a la competición», sostiene.

Alejandra González, panadería: «En la prueba se me cayó una pieza al suelo, pero un profesor me animó y conseguí montarla»

Por su parte, Alejandra González, que nos muestra su maletín en el que lleva cuchillos y un batidor de barillas, entre otros utensilios, tuvo que hacer dos tipos de panes y bollería simple, que incluía una pieza libre -ella hizo mariposas rellenas de crema pastelera- y cuatro trenzas. Ya el primer día tuvo que empezar con la pieza artística. «Pensé en hacer el Dragón de Shangai, una flor de lotus y bambú para montarlo el segundo día, junto a la prueba de bollería hojaldrada, que eran croissants y napolitanas», dice.

Alejandra González Vega / Jesús Prieto

Para la joven de Milladoiro, de 19 años, resultó «estresante», al tener que «empezar a hacer todo en la primera mañana».

Recuerda que cuando salió premiada se puso a llorar. Sus compañeros, según define, «eran muy buenos», y ella no tenía aspiraciones de llevarse una medalla. De hecho, se le había caído la pieza artística al suelo. «Uno de los profesores me animó y me dijo que la pegara porque tenía tiempo para entregarla y era una pieza muy bonita. Ahí respiré hondo y lo conseguí», traslada.

Alejandra cursa segundo de Panadería, Respostería y Confitería. Se decantó por este ciclo medio por la pastelería, aunque le terminó gustando más la panadería. La semana pasada, junto a sus compañeros, hizo turrones y «fue genial». Esta le tocará seguir con los turrones.

Cuando termine, le gustaría especializarse en Panadería y Bollería, unos estudios que tendría que compaginar con baile y fútbol. «Se me solapa todo», comenta entre risas.