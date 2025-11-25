Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 25 de noviembre, en Santiago?
Circo da man de Mariana de Sanctis no Salón Teatro
A polifacética artista Mariana de Sanctis presentará hoxe en Santiago Mother.Woman.Artist dentro da programación de D10! Encontro de Formación e Innovación en Circo. A cita é ás 20.30 horas no Salón Teatro con entradas desde 9 euros. O espectáculo preséntase como «circo crú e irónico no que a artista dialoga co público e da testimonio da violencia vivida», un #MeToo que reivindica a victoria de ser nai, muller e artista.
Obradoiro literario con Daniel Asorey para descubrir Compostela
A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, en colaboración co Concello de Santiago, organiza o obradoiro de creación literaria As Compostelas que hai en min, impartido por Daniel Asorey no marco da Escola de Escritoræs da AELG. A proposta convida a descubrir Santiago como territorio literario, emocional e simbólico. Hoxe o obradoiro terá lugar entre as 16.30 e as 19.00 horas na zona C e o próximo sábado repítese a actividade Para participar hai que inscribirse no correo oficina@aelg.org.
Facom Fest entrégalle o premio honorífico á directora Paula Cons
Segunda xornada do Facom Fest na Facultade de Ciencias da Comunicación. O festival, organizado por estudantes da USC e dedicado ao cine emerxente, fará hoxe entrega do Premio Honorífico Clac Dourado a directora galega Paula Cons. A programación comezará ás 11.00 cunha charla de cine e literatura entre a escritora Berta Dávila e o cineasta Álvaro Gago. Pola tarde, a partir das 16.00 h, proxectaránse traballos de directores galegos como O corpiño, Zihoeta, Quen nos salva? e tamén de directores internacionais.
Concertos na Borriquita e nas Crechas
Dúas propostas musicais nos pubs de Compostela para esta noite. A Borriquita de Belém programa un concerto de Daniel Sueiro Trío (21.30 h/8 euros) dentro do seu ciclo Agustito. Á mesma hora, con entrada a 6 euros, na Casa das Crechas poderase escoitar o jazz e o soul dun grupo habitual nas noites de Compostela, The Spoonfuls.
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Cierra Regalos Duende, un comercio histórico de Santiago: «Para min foi un traballo ideal»
- Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
- Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'
- Una santiaguesa de 47 años grave tras sufrir una salida de vía en el Orbital y despeñarse sobre la A-54