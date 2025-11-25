De Castro de Baroña a la Batalla de Rande: el vídeo que reconstruye los hitos más destacados de la historia de Galicia

¿Te imaginas ver cómo era el Castro de Baroña -uno de los castros más emblemáticos de Galicia- en el siglo 1 a.C? ¿Y el asedio irmandiño al castelo de Naraío en 1465 o la Batalla de Rande? Estos son solo algunos de los acontecimientos que marcaron la historia de Galicia, los cuales han cobrado vida en un vídeo realizado por el divulgador y periodista Manuel Gago con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA).

Apenas un mes después de sorprender a sus seguidores con un vídeo en el que las esculturas del Pórtico de la Gloria revivían, el divulgador ha vuelto a hacerlo.

Probando NanoBanana Pro para a reconstrución do patrimonio cultural.



Castro de Baroña, século I a.C. pic.twitter.com/KZ1vEbDjJr — Manuel Gago (@navoltadafolla) November 22, 2025

En esta ocasión, con varias instantáneas y un vídeo que, como si se tratase de una película, reconstruye escenas emblemáticas de Galicia, ofreciendo un viaje por el rico -y desconocido- patrimonio cultural de la comunidad. En él pueden verse, entre otros, cómo era el Castro de Baroña, un torneo en el Castelo de Monterrei o la reforma de la Torre de Hércules en 1790.

El pasado de Galicia

"As imaxes que xerei son moi cinematográficas. O que intento é xogar un pouco, xa que nós estamos acostumados a ver ese tipo de imaxes cara outros países como Inglaterra, Francia ou EE.UU, pero non temos a nosa cabeza pensada para ver ese tipo de escenas históricas en Galicia", explica en conversación con EL CORREO GALLEGO el también profesor de la Universidade de Santiago (USC) sobre el objetivo de estas pequeñas píldoras audiovisuales.

"Interésame moito esa sensación de sorpresa, de choque, que nos leva de repente a descubrir que as historias que nós temos son tan válidas para contar con esa linguaxe visual, poderosa, como acontece coas historias de fóra", añade.

"As historias que nós temos son tan válidas para contar como as de fóra"

Un lenguaje visual que se ve reflejado a la perfección en la reconstrucción de la Batalla de Rande o en los ataques irmandiños y que pone de manifiesto "como o noso pasado tamén pode ser contado para todos os públicos", aprovechándose, en este caso, de la espectacularidad que ofrece la IA.

Gago aprovecha el éxito generado por el vídeo para reivindicar que el pasado de Galicia es mucho más que las caricaturas de Castelao, que "hai moito máis" y que urge tratarlo con "dignidade e buscar todo ese tipo de historias distintas".

El castelo de Naraío bajo el asedio irmandiño en 1465 / Manuel Gago

Crear una cultura visual

Con estos pequeños ejercicios el divulgador pretende así reivindicar la diversidad del pasado de Galicia y demostrar que podemos tener "una relación visual" con el mismo.

Una pretensión que va más allá de 'jugar' con la tecnología y que busca culminar con la creación de una cultura visual gallega hasta ahora inexistente.

"Unha das claves que busco é desenvolver unha cultura visual do pasado"

En este sentido, el profesor pone un ejemplo que sirve para explicar el déficit cultural visual que tenemos en la comunidad. "¿Cantos cadros que mostran o pasado histórico temos en Galicia?", pregunta. La respuesta es que, quitando un par de elllos, no hay ninguno que muestre nuestro pasado histórico, en detrimento de las numerosas instantáneas que sí inmortalizan aspectos como las romarías o las mariñeiras.

La reforma de la Torre de Hércules en 1790 / Manuel Gago

Es en este punto donde entran las imágenes y vídeos compartidos por el divulgador, quien confiesa a este diario que son solo las primeras de un proyecto mucho más ambicioso, al que dará continuidad y que ayudará a que "Galicia se conecte máis co seu pasado".

Combinación de técnicas

Para la creación del vídeo, Gago explica que ha utilizado una combinación de herramientas, entre las que ha destacado a Nano Banana Pro, el generador de imágenes por IA de Google Gemini. Si bien explica que no es el mejor creando imágenes de calidad, si que es el que mejor a la hora de comprenderlas: "É o que mellor as comprende e podes conectalo con fotografías, investigacións, topografías... Aí é onde vai a estar o salto grande".

Faime uns planiños do castelo de Pambre. pic.twitter.com/ftVql0F8pc — Manuel Gago (@navoltadafolla) November 22, 2025

Eso sí, Gago reitera que las imágenes no aspiran a tener esa precisión histórica absoluta, sino a presentarse "como se estiveras vendo unha peli e así axudarnos a ter unha cultura visual do pasado galego".

"É a nosa responsabilidade usar, entender e transformar estas tecnoloxías para que representen o noso mundo, e a única forma de facelo é experimentando e non darlle a espalda", finaliza en relación a cómo la IA puede utilizarse con buenos fines.