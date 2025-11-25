Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entrega dos XVI Premios Educacompostela

‘O patrimonio de Sabugueira’, do CEIP Mestre Rodríguez Xixirei, foi o traballo gañador

O Pazo de Raxoi acolleu onte a gala de entrega dos premios Educacompostela. | Antonio Hernández

Santiago

O Pazo de Raxoi acolle onte a gala de entrega da XVI edición dos premios Educacompostela, cos que o Concello de Santiago recoñecen o desenvolvemento materiais didácticos en prol da innovación, da calidade educativa e da renovación pedagóxica.

O traballo ‘O patrimonio de Sabugueira’, do CEIP Mestre Rodríguez Xixirei, acadou nesta edición o primeiro premio, mentres que o segundo galardón recaeu no traballo titulado ‘O voo 2316 química forense na aula’, presentado por María González Iglesias, do IES Politécnico de Vigo (Pontevedra). O terceiro posto foi para o traballo titulado ‘A viaxe, cando escapar non é un xogo’, presentado pola Asemblea de Cooperación pola Paz (Santiago de Compostela).

A gala contou coa actuación da cantante Guadi Galego acompañada pola chelista Margarida Mariño.

