Entrega dos XVI Premios Educacompostela
‘O patrimonio de Sabugueira’, do CEIP Mestre Rodríguez Xixirei, foi o traballo gañador
O Pazo de Raxoi acolle onte a gala de entrega da XVI edición dos premios Educacompostela, cos que o Concello de Santiago recoñecen o desenvolvemento materiais didácticos en prol da innovación, da calidade educativa e da renovación pedagóxica.
O traballo ‘O patrimonio de Sabugueira’, do CEIP Mestre Rodríguez Xixirei, acadou nesta edición o primeiro premio, mentres que o segundo galardón recaeu no traballo titulado ‘O voo 2316 química forense na aula’, presentado por María González Iglesias, do IES Politécnico de Vigo (Pontevedra). O terceiro posto foi para o traballo titulado ‘A viaxe, cando escapar non é un xogo’, presentado pola Asemblea de Cooperación pola Paz (Santiago de Compostela).
A gala contou coa actuación da cantante Guadi Galego acompañada pola chelista Margarida Mariño.
