Lada Bocková, soprano checa, gana en Santiago el VIII concurso de canto Compostela Lírica

La soprano checa Lada Bočková ganó este domingo en Santiago el octavo concurso de canto Compostela Lírica, dotado con 4.000 euros y varios recitales. El segundo premio recayó en el ucraniano Nazar Mykulyak (2.000 €) y el tercero, en el checo Daniel Kfelir (1.000 €). El jurado determinó que el Diploma Andrés Gaos (para las voces gallegas), quedase desierto. La gala de final estuvo conducida por el actor Xosé Barato y la presencia institucional la encabezó la alcaldesa, Goretti Sanmartín.

Ganadora

La soprano ganadora de Compostela Lírica 2025, Lada Bočková, estudió en la Academia de Música de Janáček. En la temporada actual, interpreta a Pamina (La flauta mágica) en el Teatro Estatal y a Gretel (Hänsel y Gretel) en la Ópera Estatal de Praga. Este certamen está organizado por la asociación Amigos da Ópera de Compostela (Adoc),

Presencia internacional y jurado

Este año se inscribieron concurso de canto Compostela Lírica, un total de 80 voces de 22 países, de las cuales 30 actuaron el sábado en la semifinal. El jurado estuvo conformado en esta edición por Patrick Canac, presidente y fundador de Les Musicales du Luberon; Elisabete Matos, directora artística del Teatro São Carlos de Lisboa entre 2019 y 2023; Aquiles Machado, tenor y director artístico da Temporada Lírica de A Coruña; Maciej Pikulski, pianista; Victoria Stapells, crítica musical; Graziela Valceva Fierro, mezzosoprano y profesora de canto; Celestino Varela, director artística de la Ópera de Oviedo, y Arturo Reverter, crítico musical encargado de presidir el jurado.

Palmarés previo

La nómina de voces ganadoras en ediciones precedentes incluye al serbio Milan Perišić (2024), la polaca Paulina Bielarczyk (2023), la andaluza Carmen Buendía (2022), la madrileña Natalia Labourdette (2021), el gallego Christian Gil-Borrelli (2020), la ucraniana Olga Syniakova (2019) y la rumana Alejandra Esteban (2018).