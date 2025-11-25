As Cancelas dará la bienvenida a la Navidad con luces, un musical y tarjetas regalo

La Navidad llegará oficialmente este sábado 29 de noviembre al centro comercial As Cancelas con el encencido de las luces, que, al igual que el año pasado, volverá a contar con un componente solidario.

A partir de las 19:00 h, el público podrá disfrutar del musical infantil del Grinch dentro del Show de Celi, una propuesta pensada para inaugurar la temporada navideña con humor y música. Mientras que el encendido oficial de las luces tendrá lugar a las 20.00 horas presentado por la actriz María Mera y por César Romero (Orquesta Cinema).

Como en ediciones anteriores, el acto tendrá un marcado carácter social. Durante toda la jornada, el centro repartirá bastones de caramelo entre los asistentes y donará 1 euro por cada uno a la Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia (ASANOG).

As Cancelas dará la bienvenida a la Navidad este sábado 29 de noviembre / Cedida

“Esta iniciativa con ASANOG forma parte de nuestras acciones ASG a lo largo de todo el año, centradas en apoyar a la comunidad local y promover causas sociales. Nuestro objetivo es generar un impacto positivo, involucrando tanto a los visitantes como a los colaboradores del centro en proyectos que aportan un valor real,” señala Javier Nicolás, gerente de As Cancelas.

“Gira y gana” en Black Friday

Para facilitar las compras y dar la salida oficial a la campaña navideña, todas las tiendas del centro comercial abrirán el domingo 30 de noviembre en su horario habitual.

Además, coincidiendo con el Black Friday, As Cancelas ha puesto en marcha una promoción especial que se celebrará del 27 al 30 de noviembre, en horario de 11:30 a 14:30 h y de 16:30 a 20:30 h.

Quienes presenten un ticket de compra igual o superior a 20 euros podrán participar en una ruleta de la suerte con premios directos: tarjetas regalo de diferentes importes canjeables en el propio centro comercial.

La campaña tendrá también presencia en redes sociales. Durante esta semana, quienes sigan la cuenta de As Cancelas en Instagram o Facebook podrán rellenar un formulario de registro y entrar en el sorteo de una tarjeta regalo de Inditex valorada en 150 euros.