En pleno corazón universitario
Oportunidad inmobiliaria en Santiago: apartamento con plaza de garaje en el Campus Norte por 145.000€
Ubicado en el barrio de Vista Alegre, los inversores lo ven como una mina de oro debido al mercado constante de estudiantes
Con el mercado de alquiler bajo mínimos en Santiago, un nuevo apartamento que acaba de salir a la venta en el barrio de Vista Alegre podría convertirse en la joya más codiciada de la ciudad.
Hablamos de una vivienda en pleno corazón universitario, puesto que se encuentra a pocos pasos de las facultades del Campus Norte. Una localización estratégica que ya ha despertado el interés de los inversores, y que muchos, la ven como una mina de oro debido al mercado constante de los estudiantes de la USC.
Construcción reciente
Construido en 2010, este apartamento ofrece un ambiente acogedor con acabados de calidad, propios del año de su construcción. Además, cuenta con buena luminosidad, una distribución eficiente y calefacción eléctrica individual.
Otro de sus atractivos, es el de una plaza de garaje incluida en el precio, un valor añadido imprescindible y muy buscado para la venta de pisos en Santiago.
Ideal para un estudiante
Este moderno apartamento es la opción ideal para un estudiante. Sus 30 metros cuadrados se distribuyen entre un salón-cocina, que también hace de habitación, y un baño.
Inversión de futuro
Si la tendencia del mercado inmobiliario compostelano continúa al alza, este piso podría disparar su precio en pocos años, lo que lo convierte en una buena inversión de futuro.
Puedes acceder al anuncio publicado en Tucasa.com pinchando en el siguiente enlace.
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Cierra Regalos Duende, un comercio histórico de Santiago: «Para min foi un traballo ideal»
- Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
- Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'
- Una santiaguesa de 47 años grave tras sufrir una salida de vía en el Orbital y despeñarse sobre la A-54