En pleno corazón universitario

Oportunidad inmobiliaria en Santiago: apartamento con plaza de garaje en el Campus Norte por 145.000€

Ubicado en el barrio de Vista Alegre, los inversores lo ven como una mina de oro debido al mercado constante de estudiantes

Este apartamento combina una ubicación privilegiada con la comodidad de un edificio de construcción reciente

Este apartamento combina una ubicación privilegiada con la comodidad de un edificio de construcción reciente / Tucasa.com

David Suárez

Santiago de Compostela

Con el mercado de alquiler bajo mínimos en Santiago, un nuevo apartamento que acaba de salir a la venta en el barrio de Vista Alegre podría convertirse en la joya más codiciada de la ciudad.

Hablamos de una vivienda en pleno corazón universitario, puesto que se encuentra a pocos pasos de las facultades del Campus Norte. Una localización estratégica que ya ha despertado el interés de los inversores, y que muchos, la ven como una mina de oro debido al mercado constante de los estudiantes de la USC.

Oportunidad inmobiliaria en Santiago

El apartamento se ubica en pleno barrio de Vista Alegre / Tucasa.com

Construcción reciente

Construido en 2010, este apartamento ofrece un ambiente acogedor con acabados de calidad, propios del año de su construcción. Además, cuenta con buena luminosidad, una distribución eficiente y calefacción eléctrica individual.

Otro de sus atractivos, es el de una plaza de garaje incluida en el precio, un valor añadido imprescindible y muy buscado para la venta de pisos en Santiago.

Oportunidad inmobiliaria en Santiago

Oportunidad inmobiliaria en Santiago

Ver galería

Oportunidad inmobiliaria en Santiago / Tucasa.com

Ideal para un estudiante

Este moderno apartamento es la opción ideal para un estudiante. Sus 30 metros cuadrados se distribuyen entre un salón-cocina, que también hace de habitación, y un baño.

Inversión de futuro

Si la tendencia del mercado inmobiliario compostelano continúa al alza, este piso podría disparar su precio en pocos años, lo que lo convierte en una buena inversión de futuro.

Puedes acceder al anuncio publicado en Tucasa.com pinchando en el siguiente enlace.

