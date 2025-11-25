El pub TNT de Santiago niega exceso de aforo o incautación de drogas dentro del local

El pub TNT de Santiago, ubicado en la rúa Santiago de Chile, ha cuestionado parte de la información difundida sobre la intervención policial registrada la madrugada del pasado viernes en el local de ocio nocturno, así como en el pub Stilo. La dirección niega rotundamente que hubiese un exceso de aforo, asegurando que su licencia municipal «autoriza 82 personas» —y no 45, como se publicó en base a los datos aportados por el Concello de Santiago— y que en el momento de los hechos no se superaban las 30. Además, indica que los agentes «no realizaron el protocolo oficial» para determinar el aforo.

El establecimiento también aclara que las identificaciones «no se hicieron a un centenar de personas en el interior», sino a individuos que «estaban dentro y fuera del local», muchos de los cuales «ni siquiera habían llegado a entrar». Respecto a la ausencia de placas identificativas, el TNT señala que «la práctica totalidad de los locales de ocio de Santiago carecen de ellas, por lo que no constituye una irregularidad».

La dirección desmiente igualmente cualquier vínculo entre el local y los dos detenidos por situación irregular, y afirma que «no se requisaron drogas en el interior». Sobre la supuesta arma blanca intervenida, explica que se trataba de «un llavero metálico perteneciente a un cliente». El TNT lamenta la difusión de «datos inexactos» que, asegura, «distorsionan por completo lo sucedido». La información publicada por este medio respondió únicamente a los datos aportados por fuentes oficiales.