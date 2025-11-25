Ruslán Mediavilla, conocido artísticamente como Rusowsky, uno de los artistas alternativos más destacados del panorama musical actual, dará un concierto en Santiago el año que viene. En concreto, el show tendrá lugar el 27 de febrero de 2026 en la Sala Capitol, según ha informado SON Estrella Galicia a través de Instagram.

Las entradas se pondrán a la venta este miércoles 26 de noviembre desde los 28 euros en la web de la popular sala de conciertos compostelana.

Rusowsky dará un concierto en Santiago el año que viene / Instagram

Quién es Rusowsky

El cantante, compositor y productor nacido en Valladolid no es fácil de encasillar, y es, precisamente, su música y estilo personal, lo que lo han llevado a revolucionar y romper con la escena musical actual.

Ha colaborado, entre otros, con músicos de la talla de C.Tangana, Ravyn Lenae, Mori, Las Ketchup o Ralphie Choo y su primer disco Daisy, lo ha consolidado como una de las figuras más singulares y prometedoras de la nueva música en español.