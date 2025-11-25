Rusowsky dará un concierto en Santiago el año que viene
Las entradas se pondrán a la venta este miércoles 26 de noviembre desde los 28 euros en la web de la Sala Capitol
Ruslán Mediavilla, conocido artísticamente como Rusowsky, uno de los artistas alternativos más destacados del panorama musical actual, dará un concierto en Santiago el año que viene. En concreto, el show tendrá lugar el 27 de febrero de 2026 en la Sala Capitol, según ha informado SON Estrella Galicia a través de Instagram.
Las entradas se pondrán a la venta este miércoles 26 de noviembre desde los 28 euros en la web de la popular sala de conciertos compostelana.
Quién es Rusowsky
El cantante, compositor y productor nacido en Valladolid no es fácil de encasillar, y es, precisamente, su música y estilo personal, lo que lo han llevado a revolucionar y romper con la escena musical actual.
Ha colaborado, entre otros, con músicos de la talla de C.Tangana, Ravyn Lenae, Mori, Las Ketchup o Ralphie Choo y su primer disco Daisy, lo ha consolidado como una de las figuras más singulares y prometedoras de la nueva música en español.
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Cierra Regalos Duende, un comercio histórico de Santiago: «Para min foi un traballo ideal»
- Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
- Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'
- Una santiaguesa de 47 años grave tras sufrir una salida de vía en el Orbital y despeñarse sobre la A-54