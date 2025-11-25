Santiago
Policías y bomberos rechazan el plan de Raxoi para resolver el conflicto: "É unha proposta irrisoria"
CCOO asegura que no acudirá a la próxima reunión, prevista para el jueves, mientras que UGT considera que están lejos de alcanzar un acuerdo
La representación sindical de los policías y bomberos de Santiago manifestó este martes su rechazo a la propuesta formulada por el Concello para desbloquear el conflicto desencadenado hace casi un mes y que mantiene la prestación de estos servicios en mínimos al negarse los efectivos a realizar horas extra. Según las centrales, las partes están lejos de alcanzar un acuerdo sobre los dos puntos de discusión principales: el incremento del valor de la hora extra y la inclusión en la nómina de un complemento específico de nocturnidad y festividad.
Propuesta "irrisoria e insuficiente"
La postura más crítica es la adoptada por Comisiones Obreras, que a través de un comunicado señaló que "consideramos irrisoria e insuficiente" la propuesta de Raxoi, ya que "se limita única e exclusivamente a un incremento do valor da hora extra, a cal superará en un céntimo o valor da hora ordinaria". En este punto, fuentes de UGT sostienen, sin embargo, que la oferta del Concello supone un aumento del 20 % e incluso estaría "un pouco por debaixo da hora ordinaria", con lo que "propuxemos para empezar a falar que ambas estiveran equiparadas".
Ante estas interpretaciones discrepantes, el delegado de la CIG, Xabier Villar, indica que sobre el precio de las horas "nunca se puxeron datos por escrito enriba da mesa, aínda que se falou de cifras" y cree que la propuesta municipal "debe andar parella ao que se falou". Así, añade que "hai que aclarar cales son os criterios para calcular a hora ordinaria, pero parece que nin niso hai acordo, cada un interprétao como lle interesa".
Complemento específico
Con respecto al complemento específico, los sindicatos señalan que quedarían a la espera de la elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para todo el Concello. CCOO explica que valoran este hecho positivamente, pero que "prolongará no tempo aínda máis está situación, sen ningún tipo de garantía de que dita RPT satisfaga mínimamente as peticións que demandan" policías y bomberos.
Por su parte, UGT propone como solución "se non se aproba a RPT, incluílo con carácter retroactivo a 1 de Xaneiro do 2026, buscano a ferramenta legal que o permita". Para la CIG, "con que se avance na RPT e haxa compromiso a sacar prazas, é poñerlle solución ao problema, que non vai ser a curto prazo, porque a curto prazo non existe solución", remarca Villar.
CCOO no acudirá a la próxima reunión
Con todo ello, UGT y CCOO creen que el acuerdo está lejos, mientras que la CIG recalca que "nós non creamos este conflito nin está na nosa man paralo". CCOO va más allá y anunció su decisión de no acudir a la comisión de trabajo prevista para el próximo jueves a las 13.00 horas, dado que "consideramos que a proposta trasladada roza a falta de respecto aos colectivos afectados e á vontade negociadora mostrada dende un primeiro momento". Pese a ello, se mantienen "dispostos a negociar, sempre e cando as propostas se axusten ás reivindicacións lexitimadas por lei e con sentenzas xudiciais favorables".
Preguntada en rueda de prensa antes de conocerse las reacciones sindicales, la portavoz de Raxoi, Míriam Louzao, afirmó que el gobierno espera poder alcanzar un acuerdo "canto antes".
