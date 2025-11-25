Vecinos del Ensanche de Santiago advierten de la apertura de un nuevo establecimiento de juego

Los vecinos del Ensanche de Santiago temen la apertura de un nuevo local de juego en el número 11 de la calle Fernando III O Santo. El bajo presenta desde hace días un cartel que anuncia la puesta en marcha de un establecimiento Tiger Gaming, que en su página web se anuncia como un casino donde se pueden hacer apuestas en vivo o jugar al póker. De momento no se vislumbra el tipo de negocio que acogerá el bajo comercial, pero Raigame advierte de la proliferación de este tipo de negocios a escasos metros de centros educativos. De hecho, la asociación ya ha contactado con el Concello.

También este medio, al que desde Raxoi indican que ese bajo tiene licencia para apertura de un bar. La misma respuesta han recibido los vecinos, que sostienen que «é evidente que outra licenza non poderían pedir, porque non se lle concedería un permiso para casino», por eso temen que la actividad del negocio no se ajuste a lo que se estipula en la licencia.

Desde Raxoi indican que por el momento se ha autorizado una licencia para la apertura de un bar; y que, en base a lo establecido por la ley autonómica, el inicio de la actividad puede llevarse a cabo con una simple declaración responsable y sin una revisión previa de si la misma se ajusta a la licencia. Las fuentes municipales también explican que no pueden actuar mientras no se inicie la actividad del negocio, aunque los vecinos de la zona teman ya que no se va a ajustar a la normativa.

En todo caso, señalan, tras la apertura del establecimiento es cuando se procede a comprobar que la actividad se corresponde con la autorizada.

«Están en obras dende o mes de agosto e desde a asociación enviamos unha consulta ao concello para coñecer a licenza, porque nese local houbo un pub hai anos e ás veces utilízanse licenzas caducadas cas que se recuperan actividades que hoxe en día non se poderían realizar», explica Xosé Manuel Durán, presidente de Raigame, a la vez que muestra el rechazo de su asociación a la apertura de nuevos locales de juego.

Tiene claro que «a licenza de salón de xogos nunca lla darían porque está a escasos metros dun centro educativo», de ahí que le sorprenda que sea este negocio el que se está anunciando. «Traballan a horas intempestivas e vemos que a obra se está a facer como con moito secretismo, polo que o asunto levanta sospeita».

En la respuesta enviada por el Concello a los vecinos se indica que «non procede tramitar neste intre e en relación coa denuncia presentada ningún procedemento de reposición da legalidade urbanística, por estaren as obras amparadas por título habilitante municipal». No obstante, apunta que «este feito non exclúe a posibilidade de incoación futura por parte do Concello de Santiago dun procedemento de reposición da legalidade urbanística, consonte diten os feitos e a tramitación administrativa e de acordo coa normativa aplicable». Así, la administración municipal ha procedido a archivar este expediente abierto a raíz de la denuncia vecinal, al menos por el momento.

«O comercio ten claro que este tipo de negocios están degradando o Ensanche de Santiago; onde está a perder oportunidades o pequeno comercio local», sostiene Durán, que lamenta que el Casino de la Avenida de Vilagarcía saliese finalmente adelante cuando «é un lugar de paso de estudantes que van e volven de centros escolares».