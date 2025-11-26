Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Avanza a instalación do ciclotrón no Centro de Protonterapia

Este martes introduciuse a primeira peza do acelerador no búnker que tratará aos pacientes con cancro

Unha grúa traballando no Centro de Protonterapia de Galicia, xunto ao Hospital Clínico de Santiago.

El Correo Gallego

Santiago

A primeira peza do ciclotrón do Centro de Protonterapia, que chegou a Santiago o pasado venres, xa está dentro do búnker que se dedicará ao tratamento de pacientes de cancro.Este compoñente é preciso para o equilibrio do gantry xiratorio (brazo) do equipo de protonterapia, de forma que resulta esencial na calibración da máquina, que debe asegurar un movemento preciso e suave, necesario no tratamento oncolóxico de alta eficiencia que ofrecerá a sanidade pública galega. Segundo indica o goberno galego, nos vindeiros días chegarán, por vía marítima, o resto de materiais para a instalación do equipamento completo do ‘Proteus ONE’ .

Este equipamento tecnolóxico, financiado pola Fundación Amancio Ortega, é actualmente o máis avanzado e preciso no tratamento de pacientes oncolóxicos. A posta en marcha do acelerador de protóns é un proceso complexo, que require de moitas especificidades para cumprir estritamente os protocolos e as garantías exixidas.

Instalación da primeira peza do ciclotrón dentro do búnker do Centro de Protonterapia.

A Xunta está a investir case 20 millóns de euros na execución das obras do edificio de protonterapia, que se dotará co equipamento achegado pola Fundación Amancio Ortega, acadando un investimento de 45,5 millóns.

Tal e como xa se anunciara, a Xunta prevé poder tratar os primeiros pacientes a finais do vindeiro ano, tanto galegos como de Castela e León, Asturias e o norte de Portugal.

