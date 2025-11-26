Bomberos y Policía de Santiago cumplen un mes bajo mínimos sin solución a la vista

Los servicios de Bomberos y Policía de Santiago cumplen un mes bajo mínimos por la negativa de los efectivos a realizar horas extra para denunciar la falta de personal. Así lo recordaban este miércoles los bomberos en las redes sociales asegurando que "non hai solucións sobre a mesa" para poder desbloquear la situación.

En todo este tiempo, los bomberos señalan que "nin un só día" se ha llegado al "mínimo operativo"de nueve efectivos, lo que supone "30 días consecutivos xogando coa seguridade da cidadanía e do propio persoal". A ello se añaden los cierres en parques cercanos que deberían dar apoyo a Santiago. "Os parques que nos teñen que reforzar tamén están sen reforzos", alertan.

En este contexto acusan al Concello de "botar balóns fóra" en lugar de "buscar solucións urxentes". Por ello, subrayan que "agora é a quenda da administración: ou actúa dunha vez, ou seguirá xogando coa seguridade de miles de persoas cada día".

Sanmartín espera alcanzar un acuerdo

La alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, se pronunció también este miércoles sobre el conflicto, expresando que "existen posibilidades de chegar a un acordo" pese a las críticas de los sindicatos a la propuesta de Raxoi para desbloquear la situación. El martes CCOO calificó de "irrisoria" la oferta y manifestó que no acudirá a la reunión prevista para este jueves, mientras que UGT advirtió que las posturas en la negociación están alejadas.

Sanmartín señaló que "vimos como ao pouco de enviar a proposta por escrito para que os sindicatos puidesen ter tempo para estudala, xa estaba nos medios de comunicación", considerando que "non nos parece a mellor forma para facer unha negociación". Frente a ello, llamó a los sindicatos a acudir "a aqueles espazos e aqueles lugares onde se vai falar polo miúdo", en referencia a la mesa del jueves.

Subida de un 20 %

La regidora prefirió no profundizar en los puntos de desencuentro, pero sí puso en valor que la oferta de Raxoi representa una subida del 20 % del valor de la hora extraordinaria sobre el actual, lo que cifró en 3,69 euros por hora más en la franja más baja y 6,45 euros por hora más en jornada nocturna y festiva. "Cremos que estamos falando de cantidades relevantes", apostilló, además de calificar como "estraño" la postura de CCOO de no acudir al encuentro debido a la propuesta.

Sanmartín recordó que "non só se propón esa subida", puesto que Raxoi también está "intentando buscarlle o encaixe" al pago del complemento específico por festividad y nocturnidad a través de la elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

La alcaldesa insistió en que las diferentes posiciones "hai que tratalas na mesa de traballo" y reitreró su "vontade de chegar a un acordo" con los sindicatos.