Global Coffee Awards
Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
El premio ha recaído en el 'Café especial de la casa' que, originario de Brasil y producido por Danilo Barbosa, es uno de los platos fuertes de la cafetería santiaguesa
Los Global Coffe Awards (GCA) -prestigiosos premios que celebran la excelencia en toda la industria del café de especialidad a nivel mundial- han dado a conocer a los ganadores de la edición de este año.
Entre ellos, que oscilan desde pequeñas tostadoras independientes a marcas nacionales, se encuentra una cafetería de Santiago.
Mori Cafés Especiais
Se trata de Mori Cafés Especiais (rúa Nova, 32), que se ha alzado con el bronce en la categoría de Flat White de Origen Único.
En concreto, el premio ha recaído en su 'Café especial de la casa' que, originario de Brasil y producido por Danilo Barbosa, es uno de los platos fuertes de la cafetería.
Este reconocimiento destaca la calidad de la cafetería santiaguesa a la hora de producir y tostar café y la sitúa entre la élite europea.
