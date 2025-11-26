Santiago
Castro reclama a rehabilitación integral do parque da Trisca
Os non adscritos tamén reclaman axilidade na constitución do foro participativo sobre a taxa turística
A concelleira non adscrita Mila Castro levará ao pleno deste xoves unha iniciativa para que se inicien os traballos para acometer unha rehabilitación integral do parque da Trisca, co horizonte temporal de que finalicen o vindeiro ano. Castro reclama que se incorporen novos elementos de xogo ao tempo que se actúa para mellorar os actuais. «Trátase dun espazo necesitado dunha actuación de remodelación e no que se ten comprobado un abandono en canto ao mantemento diario», explicou Castro lembrando que en xuño as familias usuarias do parque tiveron que acometer a limpeza deste espazo.
Taxa turística
A iniciativa das chega despois dunha xuntanza coa AAVV A Xuntanza na que ademais se falou da gobernanza da taxa turística. Neste punto, os non adscritos reclaman axilidade na constitución do foro participativo e lamentan que Raxoi «aínda non se puxera en contacto coas asociacións veciñais».
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Cierra Regalos Duende, un comercio histórico de Santiago: «Para min foi un traballo ideal»
- Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
- Vecinos del Ensanche de Santiago advierten de la apertura de un nuevo establecimiento de juego
- Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'