¿Vas al concierto de Fito & Fitipaldis en Santiago? Cortes, desvíos y recomendaciones de tráfico para este sábado

Con motivo de la celebración del concierto de Fito & Fitipaldis este sábado 29 en el Multiusos Fontes do Sar, el Concello de Santiago ha anunciado una serie de medidas y recomendaciones relativas con el tráfico.

Con el aforo completo y una previsión de que asistan unas 8.000 personas, se preveen diversas retenciones de tráfico, por lo que se llevarán a cabo distintos desvíos.

Desde Raxoi recomiendan que las personas que no asistan al concierto eviten utilizar la salida 70 de la AP-9 (salida de la Cidade da Cultura) entre las 19.00 y las 23.30 horas del sábado.Además, también se aconseja evitar la vía Diego Bernal, tanto desde el acceso de Sar como desde la rúa Fontes do Sar. Esta calle Diego Bernal permanecerá cerrada al tráfico durante la celebración del concierto.

Vía Diego Bernal en Santiago, frente al Multiusos / Google Maps

Por su parte, además del aparcamiento del Multiusos Fontes do Sar, el público asistente al concierto también tendrña disponible la zona de estacionamiento de la Cidade da Cultura.

Transporte urbano

Para asisitir al concierto, habrá un servicio lanzadera desde la rúa da Rosa hasta el Multiusos Fontes do Sar entre las 18.00 y las 20.30 horas.

La línea C11 tendrá una frecuencia el sábado por la tarde de 15 minutos. Entre las 18.00 y las 20.30 horas (por Xeneral Pardiñas), se prologarán todos los servicios al Multiusos. En el resto de horarios, la línea cuenta con parada próxima al Multiusos en la rúa Londres, en el cruce con la rúa Fontes do Sar.

Al terminar el concierto se mantendrá el servicio lanzadera con destino a la rúa da Rosa entre las 22.30 y las 00.00 horas.

Corte en Galeras

Por su parte, la rúa Galeras verá como se ve afectado el tráfico rodado también el sábado 29, en este caso debido al corte de un carril por la instalación de un guindastre móvil autopropulsado a la altura del número 44.