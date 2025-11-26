Elecciones al rectorado de la USC: ya se pueden presentar las candidaturas

El calendario que guía la carrera para ocupar el pazo de San Xerome, sede del rectorado de la Universidade de Santiago, tiene este miércoles una parada importante con la apertura del plazo de presentación de candidaturas que culminará el viernes 5 de diciembre. Esto es un nuevo paso tras la publicación este martes del censo electoral definitivo. Son 28.327 las personas censadas, 949 más que las que había en las elecciones celebradas en 2022, cuando Antonio López era el único candidato (27.378). Se incluye personal docente e investigador con vinculación permanente a la USC, estudiantes y personal docente sin vinculación permanente.

Así, es el momento de que las catedráticas que ya han anunciado su intención de optar al cargo lo hagan oficialmente. Estas son María José López, Rosa Crujeiras, Maite Flores, Mar Lorenzo y Alba Nogueira.

La proclamación provisional se hará pública el 11 de diciembre y los recursos que se estimen oportunos poderán presentarse ante la Comisión Electoral Central (CEC) entre el 12 y el 16 de diciembre. La proclamación definitiva de candidaturas se producirá el 19 de diciembre.

Otras fechas claves del calendario

Ya en el 2026, entre el 27 de enero y el 10 de febrero, se desarrollará la campaña electoral, marcando el día 11 de febrero como jornada de reflexión. La votación, a través de un sistema electrónico en remoto, tendrá lugar el día 12.

Será el 26 de febrero cuando se proclamé el vencedor/a. En el caso de que ningún candidato supere el 50% de los votos ponderados, las elecciones tendrán que ir a una segunda vuelta. De ser el caso, el calendario marca del 27 de febrero al 9 de marzo para una segunda campaña para captar apoyos y las votaciones se repetirán el 11 de marzo. Después de una semana con opciones para presentar recursos, la proclamación definitiva de la nueva rectora o rector será el 23 de ese mismo mes.