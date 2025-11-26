La estación de Santiago de Compostela-Daniel Castelao incorpora desde hoy un nuevo aparcamiento seguro para bicicletas y patinetes, una iniciativa con la que Adif y Adif Alta Velocidad refuerzan su apuesta por la multimodalidad y la movilidad sostenible. El objetivo es facilitar la combinación entre el transporte ferroviario y otros modos limpios, como la bicicleta.

Concebido para un uso intensivo

El equipamiento instalado responde al modelo Bicihangar Rocket, diseñado y fabricado por Don Cicleto. Concebido para un uso intensivo, ofrece protección frente a las inclemencias meteorológicas, así como frente a robos y actos vandálicos. Su estructura modular, cerrada y cubierta, tiene capacidad para seis bicicletas y se integra con un impacto visual reducido. Además, funciona de manera autónoma gracias a la energía generada por paneles solares fotovoltaicos que alimentan sus baterías.

La estación de Santiago de Compostela-Daniel Castelao estrena un aparcamiento seguro y autosuficiente para bicicletas y patinetes / Jesús Prieto

El sistema incorpora una apertura inteligente

El sistema incorpora una apertura inteligente, que elimina la necesidad de llaves físicas y optimiza el consumo energético. El acceso se gestiona mediante la app de Don Cicleto, desde la que los usuarios pueden consultar la disponibilidad en tiempo real, registrarse, reservar plaza y efectuar los pagos.

Operativo las 24 horas del día durante todo el año

Operativo las 24 horas del día durante todo el año, el aparcamiento dispone de un sistema tarifario adaptado a distintos perfiles de usuario. El tramo de hasta 12 horas tiene un coste de 1,80 euros (0,15 €/h). La información completa sobre características y tarifas está disponible en la web oficial del servicio.

Esta instalación forma parte del despliegue previsto en 42 estaciones de Adif y Adif Alta Velocidad, impulsado en colaboración con la UTE Ecomilla Bicipark —integrada por FCC Medio Ambiente, Don Cicleto y Benito Urban—. La iniciativa busca facilitar los desplazamientos de primera y última milla y promover un modelo de movilidad limpia vinculado también al turismo.

El proyecto da continuidad a la experiencia piloto desarrollada en la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor y se alinea con la estrategia de movilidad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, así como con los objetivos del acuerdo suscrito con la Red de Ciudades por la Bicicleta para mejorar la movilidad cotidiana y de ocio en entornos urbanos.