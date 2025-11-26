El ex concejal de Santiago, Xosé Manuel Villanueva, presenta nueva novela

El ex concejal de Santiago, Xosé Manuel Villanueva, presenta su nueva novela, La gratitud de los delfines, el martes 2 de diciembre, en la sede de Afundación en la Rúa do Vilar, 19, a las 1).30 horas, dentro de un acto organizado por el Ateneo de Santiago.

El autor estará acompañado por Darío Villanueva, ex rector de la USC y académico de la RAE, y José Manuel González Herrán, directivo del Ateneo.

En un periódico local

En esta nueva novela, sexta de su carrera literaria, Xosé Manuel Villanueva, narra la historia de dos amigos, Víctor y Magda. "Él es escritor de vocación y periodista de profesión, navegante aficionado; vive en Santiago, donde trabaja en un periódico local, ocupado de las intrigas de la política y el urbanismo municipal. Y ella es una brillante licenciada en Medicina" que elabora su tesis doctoral en Estocolmo, "en un laboratorio donde se crían ratones transgénicos para la experimentación biológica", cuenta.

Y añade Villanueva: "La novela refleja dos proyectos de vida marcados por la deformidad, la amistad y el amor. Es una crónica de superación, lealtad y resistencia frente al miedo, la crueldad de la naturaleza y el azar".

Carrera literaria

La gratitud de los delfines es un libro de 466 páginas y aparece publicado por el sello madrileño Ediciones Withby. Antes, Xosé Manuel Villanueva lanzó obras como Adeus India, Adeus (Ir Indo, 2000; Sotelo Blanco, 2007, en edición revisada) o Cuarteto con Piano (Xerais, 2003), publicadas también en castellano (Cuarteto con Piano, Berenice, 2005; Adiós India, Adiós, Berenice, 2007). En el año 2001, recibió el premio a la creación literaria de la Fundación Premios da Crítica de Galicia.

Trayectoria institucional

Xosé Manuel Villanueva (Lugo, 1959), fue teniente de alcalde del Concello de Santiago entre los años 1991 y 1999 (como parte del grupo socialista) y después gerente del Consorcio de Santiago entre 2005 y 2011, entre otros cargos como el de ser gerente de la USC.