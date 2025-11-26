LIBROS
El ex concejal de Santiago, Xosé Manuel Villanueva, presenta nueva novela
Se titula 'La gratitud de los delfines' y está ambientada en Compostela. En dicha cita, el autor estará acompañado de Darío Villanueva, ex rector de la USC
El ex concejal de Santiago, Xosé Manuel Villanueva, presenta su nueva novela, La gratitud de los delfines, el martes 2 de diciembre, en la sede de Afundación en la Rúa do Vilar, 19, a las 1).30 horas, dentro de un acto organizado por el Ateneo de Santiago.
El autor estará acompañado por Darío Villanueva, ex rector de la USC y académico de la RAE, y José Manuel González Herrán, directivo del Ateneo.
En un periódico local
En esta nueva novela, sexta de su carrera literaria, Xosé Manuel Villanueva, narra la historia de dos amigos, Víctor y Magda. "Él es escritor de vocación y periodista de profesión, navegante aficionado; vive en Santiago, donde trabaja en un periódico local, ocupado de las intrigas de la política y el urbanismo municipal. Y ella es una brillante licenciada en Medicina" que elabora su tesis doctoral en Estocolmo, "en un laboratorio donde se crían ratones transgénicos para la experimentación biológica", cuenta.
Y añade Villanueva: "La novela refleja dos proyectos de vida marcados por la deformidad, la amistad y el amor. Es una crónica de superación, lealtad y resistencia frente al miedo, la crueldad de la naturaleza y el azar".
Carrera literaria
La gratitud de los delfines es un libro de 466 páginas y aparece publicado por el sello madrileño Ediciones Withby. Antes, Xosé Manuel Villanueva lanzó obras como Adeus India, Adeus (Ir Indo, 2000; Sotelo Blanco, 2007, en edición revisada) o Cuarteto con Piano (Xerais, 2003), publicadas también en castellano (Cuarteto con Piano, Berenice, 2005; Adiós India, Adiós, Berenice, 2007). En el año 2001, recibió el premio a la creación literaria de la Fundación Premios da Crítica de Galicia.
Trayectoria institucional
Xosé Manuel Villanueva (Lugo, 1959), fue teniente de alcalde del Concello de Santiago entre los años 1991 y 1999 (como parte del grupo socialista) y después gerente del Consorcio de Santiago entre 2005 y 2011, entre otros cargos como el de ser gerente de la USC.
