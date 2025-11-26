El pacto de Medicina pende de un hilo: la USC vota el viernes si aprueba el plan sin el apoyo de la facultad

El pacto alcanzado entre los tres rectores para el futuro de los estudios de Medicina en Galicia pende de un hilo. El Consello de Goberno de la Universidade de Santiago tendrá que votar este viernes un acuerdo que profundiza en la descentralización de todas las clases –teóricas y prácticas– del segundo ciclo y crea unidades docentes en las que habrá profesores que dependan directamente de A Coruña y Vigo. A cambio, las otras dos universidades aparcan al menos hasta 2029 su reclamación de contar con una titulación propia. Los 50 miembros del órgano universitario tendrán que tomar la decisión con la Facultad de Medicina en contra de un documento que piden se someta a una «revisión profunda».

En el Consello de Goberno no se sienta únicamente el equipo del rector Antonio López, por lo que no está asegurado que la votación salga adelante. Hay decanos, representantes del profesorado doctor e investigador, estudiantado y personal de administración y servicios que deberán decidir si apoyan las tesis del rector o las de Medicina. Dos de las candidatas a sustituir a López en el rectorado –Rosa Crujeiras el lunes y ayer Alba Nogueira– ya han pedido públicamente que se tenga en cuenta la opinión de la facultad. «La USC no puede comprometer el apoyo a un acuerdo que es rechazado por el conjunto de la comunidad académica de Medicina», incidió ayer Nogueira a través de un comunicado.

Aún cuando el acuerdo sea ratificado el viernes, como ya ocurrió con el pacto de 2015, sería la facultad la encargada de impulsar la descentralización. El pasado mes de mayo, el rector coruñés anunció la intención de la UDC de solicitar a la Xunta el título de Medicina para A Coruña. Ricardo Cao justificó entonces su decisión, en parte, por el incumplimiento del pacto firmado hace ya más de 10 años. El decano de Medicina, José Carreira, ha aseverado sin embargo que el documento ya se estaba cumpliendo al 80%.

Unos meses después de la reclamación del título por parte de A Coruña y con las negociaciones encalladas para profundizar en la descentralización de los estudios de Medicina, Vigo también se sumó a la reclamación. El pacto sellado este mes garantizaba durante los próximos tres años que Santiago tendría la única facultad de Medicina de Galicia. Si el acuerdo salta por los aires, tanto la UDC como la UVigo podría activar sus peticiones.

«Cerca de la meta»

Tras conocerse la posición de la facultad, el conselleiro de Educación, Ciencia, Univesidades e FP, Román Rodríguez, pidió ayer «altura de miras» a todos los implicados en la descentralización del grado de Medicina, una «grandísima oportunidad» para la formación de los futuros médicos. Rodríguez alertó del riesgo de que «se malogre» todo el trabajo realizado, «ahora que estamos tan cerca de la meta». Con todo, mostró su confianza en que los Consellos de Goberno de la USC y de la UVigo (que tampoco ha votado todavía) ratifiquen el acuerdo. El conselleiro asegura que las cuestiones formuladas por la Xunta da Facultade de Medicina son «básicamente técnicas» y estudiadas por la Comisión de seguimiento, creada para ese fin. «Con altura de miras y con visión de futuro no me cabe la menor duda de que se podrán encauzar», remarcó Román Rodríguez.

El responsable autonómico de educación insistió en que el acuerdo parte de la «generosidad» y el «convencimiento» de las tres universidades. Aseveró, además, que va a ser positivo para los estudiantes, las facultades y para la formación. «Tenemos que aprovechar todas las capacidades del sistema, tenemos que sumar y tenemos que se capaces de ver el futuro en esta formación», remarcó.

Lugo también pide

La Diputación de Lugo también quiere que las unidades docentes que tendrán A Coruña y Vigo lleguen a la provincia. En un pleno celebrado ayer, el ente provincial acordó demandar formalmente a la Xunta y a la USC que Lugo sea «sede de docencia clínica del grado de Medicina». La medida salió adelante con los votos a favor de PSdeG y BNG, y en contra del PPdeG. «Reclamamos que el proceso de descentralización se haga teniendo en cuenta los recursos sanitarios y educativos de la provincia», afirmó el presidente de la Diputación, José Tomé Roca, antes de la sesión plenaria.