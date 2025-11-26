La Praza de Abastos de Santiago, kilómetro cero de la identidad gastronómica gallega

En el corazón de Santiago, entre el bullicio del Mercado de Abastos y el aroma característico del producto fresco, la Xunta presentó ayer una iniciativa —Prato de mercado— que aspira a reforzar el papel de estos espacios como ejes del comercio local y de la identidad culinaria del país. Rodeado de cocineros, artesanos y praceiros, el conselleiro de Comercio, José González, subrayó que la cocina gallega no podría entenderse sin el vínculo histórico entre los profesionales de los fogones y los mercados tradicionales, una relación que quiere reforzarse con nuevas acciones a lo largo del próximo año 2026. En Galicia, se cuentan un total de 100 distribuidos en 76 municipios.

El conselleiro explicó que esta nueva línea de trabajo se enmarca en el Plan Estratéxico do Comercio Galego, cuyo objetivo es transformar las plazas de abastos en mercados excelentes. La propuesta combina demostraciones gastronómicas, experiencias divulgativas y showcookings protagonizados por 34 cocineros y cocineras de reconocido prestigio, todos ellos defensores —y usuarios habituales— del producto local. «Galicia é hoxe un referente gastronómico grazas ao noso produto extraordinario e ao talento dos cociñeiros e cociñeiras, que están a situar a gastronomía galega no máis alto», afirmó José González, que también apuntó que «as prazas de abastos son espazos esenciais para garantir a calidade do produto galego e fortalecer o consumo de proximidade, un dos piares da nosa política comercial».

Uno de los ejes más llamativos del proyecto es la integración de la artesanía gallega en la puesta en escena gastronómica. Bajo el concepto Artesanía no prato, más de 50 artesanos venden ya sus piezas a restaurantes dentro y fuera de Galicia, un fenómeno que está contribuyendo a reforzar la imagen de la cocina gallega como un territorio donde la estética, la tradición y el producto dialogan de manera natural. En cada una de las actividades previstas para 2026 —y en las presentaciones realizadas ayer también— se utilizarán piezas artesanales para acompañar el producto fresco de las plazas, reforzando una estética cuidada y genuina.

Durante el acto se proyectó además un vídeo institucional que, según destacó el conselleiro, «mostra a graza e a forma de vender dos nosos praceiros», un retrato ágil y cálido del día a día en los mercados gallegos. La Xunta mantuvo también ayer un encuentro con los alcaldes de los 76 concellos que cuentan con plazas de abastos —cerca de un centenar de mercados en total— para coordinar el despliegue de las acciones durante el próximo año.

Álex Ferreiro / Antonio Hernández

La presencia de los chefs aportó al acto la perspectiva de quienes trabajan con ese producto a diario. Álex Ferreiro, cocinero del restaurante O Sendeiro de Santiago, destacó en declaraciones a EL CORREO la importancia de tener acceso directo a la materia prima: «El mercado gallego es lo mejor que tenemos en Galicia. No lo digo solo por ser de aquí: es donde mejor se come. Los mercados siempre nos van a dar el mejor producto, ya sea directamente o por terceros, siempre apostando por producto local», señaló. Aunque reconoce que el ritmo del restaurante no siempre le permite acudir todo lo que querría a la Praza, asegura que intenta mantener esa rutina: «A veces el tiempo no nos lo permite porque tenemos mucha clientela y debo estar en cocina, pero entre llamadas y organización siempre intentamos comprar aquí», relató.

Federico López / Antonio Hernández

Otro de los cocineros participantes, Federico López, de A Quinta da Auga, comentó a este diario la comodidad y el valor de tener el mercado a tan poca distancia de su restaurante. «Es una suerte tener como una despensa al lado, con todo el producto fresco que ofrece Galicia», afirmó. Explicó que visita la plaza con frecuencia para revisar la oferta del día y escoger lo que llevarán al restaurante: «Miro un poquito el producto y lo llevamos. Sobre todo pescados, carnes y también los huevos ecológicos. Siempre tratamos de escoger lo mejor».

La cita sirvió como un encuentro entre mundos que conviven desde hace décadas: el de los mercados tradicionales, el de los artesanos y el de una cocina gallega que vive un momento de enorme proyección.