Rusowsky arrasa en Santiago: agota las entradas de su concierto en menos de cinco minutos y anuncia segunda fecha
Tras el sold out, desde la organización han confirmado una segunda fecha en la capital gallega, programada para el sábado 28 de febrero de 2006
Menos de cinco minutos. Este es el tiempo que han tardado en agotarse las entradas del concierto de Rusowky en Santiago, el cual tendrá lugar el viernes 27 de febrero del año que viene en la Sala Capitol.
"Familia, estamos flipando", explican desde Beatout a través de redes sociales ante la tremenda acogida que el artista ha tenido en la capital gallega.
Nuevo concierto de Rusowsky en Santiago
Una acogida de este calibre merece una recompensa, especialmente para todos aquellos que no han conseguido entrada.
Con todo, tenemos buenas noticias para ellos, pues tras el sold out, la organización ha confirmado una segunda fecha en Santiago, programada para al día siguiente, es decir, el sábado 28 de febrero de 2006.
Las entradas para este segundo concierto saldrán este jueves a la venta, a partir de las 10.00 horas en la web de la Sala Capitol.
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
- Cierra Regalos Duende, un comercio histórico de Santiago: «Para min foi un traballo ideal»
- Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Vecinos del Ensanche de Santiago advierten de la apertura de un nuevo establecimiento de juego
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'