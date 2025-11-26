Rusowsky arrasa en Santiago: agota las entradas de su concierto en menos de cinco minutos y anuncia segunda fecha

Menos de cinco minutos. Este es el tiempo que han tardado en agotarse las entradas del concierto de Rusowky en Santiago, el cual tendrá lugar el viernes 27 de febrero del año que viene en la Sala Capitol.

"Familia, estamos flipando", explican desde Beatout a través de redes sociales ante la tremenda acogida que el artista ha tenido en la capital gallega.

Nuevo concierto de Rusowsky en Santiago

Una acogida de este calibre merece una recompensa, especialmente para todos aquellos que no han conseguido entrada.

Con todo, tenemos buenas noticias para ellos, pues tras el sold out, la organización ha confirmado una segunda fecha en Santiago, programada para al día siguiente, es decir, el sábado 28 de febrero de 2006.

Las entradas para este segundo concierto saldrán este jueves a la venta, a partir de las 10.00 horas en la web de la Sala Capitol.