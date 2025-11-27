Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 27 de noviembre, en Santiago?

Estreno del coro de la ADOC, con Pikulski

El Auditorio de Galicia alberga hoy (20:30 h.; 12 euros) el estreno del coro masculino de la asociación Amigos da Ópera de Santiago de Compostela (ADOC). Actúan con Joan Company como director, más Ilker Arcayürek como tenor y Maciej Pikulski, al piano.

Hermida, Sutil, Dieste y Carballo. | Agadic / Agadic

Gala de la Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM)

PREMIOS. La Capitol ofrece esta tarde (19:30 h.) la gala de entrega de los premios de la Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM). Hay 17 categorías en la primera edición de estos galardones que cuentan con el apoyo de Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais), cuyo director, Jacobo Sutil, presentó el evento hace días en Santiago. La Agem tiene por presidenta a Patricia Hermida, que comparte directiva con Ángel Dieste y Josiño Carballo. Presenta la gala de hoy Tamara García Romero.

Debate literario con Marián Rey y Maribel Martín

LETRAS. La sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Santiago abre hoy, a las 18:30 horas, el ciclo de debates de las novelas finalistas del XIX Premio Novela Europea, que organiza la asociación cultural Casino de Santiago. En el coloquio inicial tratan A noite das cebolas, libro de Rosa Aneiros, tertulia que coordinan Marián Rey y Maribel Martín.

Mabel Lozano / Gustavo Santos

Visita de Mabel Lozano, cineasta

LIBROS. Mabel Lozano, productora, guionista y directora de cine con premios Goya (en 2021 y 2024), visita esta tarde Santiago invitada por la librería Cronopios (reabierta, pero ahora en Orfas, nº 8), para hablar de su primera novela, Ava. Lo hace a las 19 horas en el Aeroclub (General Pardiñas), cita con entrada libre hasta completar aforo. El libro, editado por Alrevés, cuenta la historia de «María, profesora universitaria, joven e independiente, que emprende un viaje a Colombia tras la llamada de una amiga, que dedica su vida a acompañar a mujeres en contextos de prostitución». «Es una historia de dignidad y resistencia», detalla su sello editorial. Lozano logró el premio Letras del Mediterráneo 2025.

Charla de Rakhat-Bi Abdyssagin en el CGAC

El compositor, pianista concertista, teórico musical, investigador y doctor en filosofía Rakhat-Bi Abdyssagin (Almatý, Kazajistán, 1999) da una charla en el Auditorio del CGAC, con entrada libre (19 horas; y mañana, toca a las 20 h.). Colaboran en esta cita: el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) y el Instituto Gallego de Física de Altas Energías (Igfae).

Conferencia de Víctor Arce Vázquez

El Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS) acoge, a las 12 horas, una conferencia de Víctor Arce Vázquez, profesor titular en el Departamento de Fisioloxía de la USC y autor de más de 50 publicaciones en el ámbito científico. Su charla lleva por título Hacia una medicina sensible al sexo y al género: avances y desafíos. Es una cita de entrada libre.

Concierto de El Pau y taller de astronomía

El Pau toca a las 21 horas en el pub Casa das Crechas (15 euros). Y en el salón de actos de la biblioteca Ánxel Casal propone (19 h.) un taller infantil de astronomía, a cargo del Observatorio Astronómico Ramón María Aller (USC). Es para menores de 7 a 12 años. Hay invitaciones en el mostrador.Es gratis.