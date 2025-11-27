Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

As facturas pendentes de Raxoi: máis de cen recibos sen pagar, 26 deles de Viaqua

A oposición ao completo critica a xestión orzamentaria do goberno local e tumba un recoñecemento de crédito

Fachada del Pazo de Raxoi, en Santiago de Compostela.

Fachada del Pazo de Raxoi, en Santiago de Compostela. / Antonio Hernández

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

"Supoño que saben a transcendencia que ten no desbloquear este pagamento, están opoñéndose a que a xente cobre". A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, dirixía estas palabras ao Partido Popular xusto antes da votación dun recoñecemento extraxudicial de crédito que permitiría o pagamento de 119 facturas, 26 delas correspondentes a unha débeda do contrato de lixo con Viaqua, con data de 2019.

O pleno rexeitou o expediente cos votos a favor de BNG, Compostela Aberta e PSOE, o voto en contra dos 11 edís populares e a abstención dos catro non adscritos. As tres forzas da oposición (PP, PSOE e non adscritos) pese a non coindiren na orientación do seu voto si cadraron na crítica á xestión orzamentaria do goberno local, o pago medio a provedores e o abuso do contrato menor.

A única nota discordante nesta unanimidade foron as palabras da socialista Marta Abal que felicitaba ao concelleiro de Facenda, Manuel César, por conseguir desbloquear a xestión do pagamento das facturas de Viaqua, un desbloqueo que finalmente non serviu de nada, xa que eses e 26 recibos e os outros 93 formaban parte do expediente que a votación do pleno rexeitou.

Pago medio a provedores e abuso do contrato menor

A oposición no Pazo de Raxoi afeoulle unha vez máis ao edil de Facenda, non só que levase a pleno un novo recoñecemento de extraxudicial de crédito para pagar facturas atrasadas, tamén o período medio do pago a provedores e o "abuso" que o Bipartito fai dos contratos menores.

Deste último punto defensíase Manuel César indicando que "foi este goberno, sen que o mandase a norma, quen introduciu a obriga de que para a concesión destes contratos, cando se superen os 5.000 euros, teña que haber cando menos a oferta de tres empresas".

En canto ao pago a provedores, foi o voceiro non adscrito, Gonzalo Muíños, o primeiro en lembrar que foi en 2024 cando nun mes o pago medio superou os cen días (119), "cando a norma establece o pago medio nos 30 días, catro veces máis".

Un dato que tamen lembrou a edil do PP Rosario Ferreiro, que acusou o goberno local de "ir arrastro" na xestión orzamentaria e municipal ademais de lembrarlle ao Bipartito que "o abuso da adxudicación de contratos menores vai contra a libre competencia, ademais de que pode dar lugar a malversación".

Ferreiro, á que respondeu a rexedora xusto antes da votación, dirixiuse ao goberno para preguntar se non lles causaba "sorpresa" non ter o apoio dos non adscritos e, de seguido, recriminoulles: "Necesitan os nosos votos? Chamáronnos. Votaremos en contra".

Neste punto, Sanmartín ademais de instar o PP a considerar as consecuencias que o voto en contra implica "para a veciñanza e as empresas", aclarou que as facturas de Viaqua eran "un problema dende hai anos e se precisaban máis explicacións houbo ocasión antes deste pleno de pedilas". A rexedora referíase á comisión informativa previa á sesión plenaria, desaproveitada polo PP para pedir esas informacións, "como sería lóxico", valorou Sanmartín.

