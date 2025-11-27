Crece o interese polo Biopolo da Sionlla: seis empresas da USC aspiran a instalarse nas súas instalacións
Trátase de I-Grape, Lincbiotech, Neutron Insights, FabRx, DIVERSA Technologies e TraffikGene que pertencen á incubadora Bioincubatech
Cinco empresas da infraestrutura Bioincubatech da Universidade de Santiago (Incubadora de Alta Tecnoloxía para o fomento da innovación e transferencia de biotecnoloxía no ámbito da saúde e as tecnoloxías alimentarias ás micropemes) visitaron este mércores o laboratorio piloto e os espazos do Centro de Servizos Innovadores para Empresas Biotecnolóxicas do Biopolo Sionlla, onde manifestaron o seu interese por instalarse no lugar. Trátase de I-Grape, Lincbiotech, Neutron Insights, FabRx e DIVERSA Technologies. Tamén deron a coñecer esa intención outras firmas de base tecnolóxica como, TraffikGene que non puido asistir ao evento.
A visita estivo presidida polo presidente do Consello de Administración de Sionlla Biotech, José Fernández Alborés, e o delegado do reitor para a Transferencia do Coñecemento da Universidade de Santiago (USC), Luis Otero.
Alborés destacou que este é «un paso adiante e moi importante» no traballo que se está realizando co Biopolo nos últimos tres anos. «Cremos que esta acción causará un efecto tractor para outras empresas, que trataremos de captar para conseguir o Biopolo que queremos», asegurou.
Pola súa banda, Luis Otero explicou que as empresas asistentes expresaron o seu interese para incorporarse ao traslado, a través do convenio entre a USC e o Biopolo Sionlla para potenciar a creación de novas empresas biotecnolóxicas cunhas condicións similares ás que tiñan ata o de agora na incubadora universitaria, situada no Edificio Emprendia. «As instalacións son moi boas, un lugar atractivo, como así o demostraron hoxe cinco empresas que se poderán instalar nos oito espazos dispoñibles no Biopolo», aclarou.
Catro empresas da USC instaladas ata o de agora
Ata o momento son SunRock, Biopharma, Zinpro e Unirisco, as empresas instaladas no Centro de Servizos Innovadores para Empresas Biotecnolóxicas (CSIEB) do Biopolo. Nos vindeiros meses, segundo anunciou a principios de novembro o reitor Antonio López tras a firma de dous convenios de colaboración entre a USC e o Biopolo para regular as condicións do traslado de Bioincubatech dende as instalacións do edificio Emprendia e fomentar no Biopolo a reserva de espazos, serán tres ou catro as empresas que previsiblemente se instalen no Bipolo.
BIOCHAINS Atlantic deseña en Santiago o seu plan de traballo
O Centro de Servizos Innovadores para Empresas Biotecnolóxicas (CSIEB) acolleu este mércores a reunión inicial que serve para deseñar a estratexia do proxecto europeo BIOCHAINS Atlantic, unha iniciativa europea que lidera a Agrupación industrial Tecnolóxico Empresarial dás Ciencias dá Vida (Bioga) e que está financiada con 1,86 millóns de euros a través do programa Interreg Atlantic Area e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).
O encontro no Biopolo da Sionlla reuniu aos socios deste consorcio internacional e marca o inicio oficial dun proxecto destinado a impulsar a bioeconomía azul a través da optimización das cadeas de valor de microalgas e macroalgas na rexión atlántica.
BIOCHAINS Atlantic, un proxecto estratéxico para a cadea de valor das algas atlánticas, traballará durante os próximos anos na mellora e consolidación das cadeas de produción, transformación e aproveitamento de microalgas e macroalgas en España, Portugal, Francia e Irlanda.
