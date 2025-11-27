Una docuserie destripa un crimen por encargo por el que un empresario de Santiago fue condenado a 28 años de cárcel

Dos hermanas salen de fiesta. Beben, bailan y ríen. Son jóvenes, tienen mil planes de futuro, pero la noche del 12 de junio de 2005 todo cambia para ellas. Un accidente de coche, dos asesinatos y una carta premonitoria. Así presenta el periodista Carles Porta su último trabajo, Crimen por encargo, docuserie que destripa —desde este jueves en Movistar Plus+— el doble crimen de Càlig (Castellón), suceso por el que el empresario compostelano Isauro López —en libertad desde 2024 tras obtener el tercer grado— fue condenado en el año 2015 a 28 años de cárcel por la Audiencia Provincial de Castellón.

En este nuevo true crime, Carles Porta destripa el doble asesinato de Càlig (Castellón) ocurrido en junio de 2005 por medio de numeroso material documental recogido durante más de dos años, así como diversos testimonios involucrados con el caso. Entre ellos se encuentran agentes de la Guardia Civil, forenses, los abogados de las dos víctimas mortales —las defensas de los condenados se abstuvieron de hablar—, además de periodistas conocedores de un suceso que no solo conmocionó a un pequeño pueblo de Castellón, sino a toda la sociedad compostelana.

Un caso que, ahora, conocemos con mayor detalle en Crimen por encargo, docuserie compuesta por dos episodios en los que, como detalla la guionista Carol Díaz a EL CORREO GALLEGO, cuentan por un lado «la evolución de la investigación que realiza la Guardia Civil» y, por otro, «cómo fue la historia sentimental de Yalennis e Isauro, una historia que empezó en Cuba a mediados de los años 90 y que acabó en el año 2005 con el doble crimen».

Cúmulo de desgracias

Para ello, Crimen por encargo acerca en primer lugar el cúmulo de desgracias que la noche del 12 de junio de 2005 condujeron a la violenta muerte de la joven Yalennis Valero y Juan Manuel Mata, los cuales aparecieron atados de pies y manos y con disparos en la cabeza en un chalé de la localidad de Càlig (Castellón) al que habían acudido para buscar los papeles del seguro del coche con el que la propia Yalennis y una de sus hermanas habían tenido un accidente momentos antes y tras el cual habían solicitado ayuda a un amigo que apareció en compañía de Juan Manuel Mata.

«En este crimen hablamos, principalmente, de Yalennis Valero, que es esta chica cubana que tenía una relación extramatrimonial con Isauro, pero poco se habla de la otra víctima, de Juan Manuel Mata, que era un chico que Yalennis había conocido esa misma noche. Su muerte fue producto del azar. Estuvo en el momento equivocado y en el lugar menos adecuado», destaca Díaz, que añade que, en este caso, «desde casi el principio, la UCO tiene bastante claro quién puede estar detrás de este encargo». En parte, gracias a una carta premonitoria que la propia Yalennis escribió un año antes de su muerte en la que culpaba a Isauro López si algo le sucedía. «Ahí te das cuenta del horror y del terror que ella ya sentía en ese momento», declara Díaz.

El problema era que los agentes no sabían cómo vincular al constructor gallego con el autor material de los hechos, Emilio Pérez Ribera, condenado en 2008 a 44 años de prisión después de que una prueba de ADN le incriminase. Pérez nunca habló, pero, tiempo después, uno de los investigados dio un giro a las pesquisas policiales que llevó a la detención de Isauro López en mayo de 2009 en Santiago a plena luz del día. Ese mismo mes también se detuvo a Manuel Mas Julián, quien finalmente fue condenado a 30 años de prisión por actuar de mediador entre el empresario gallego y el sicario. Menos condena recibió Isauro, y es que el constructor compostelano recibió la pena de 28 años de cárcel como autor intelectual del doble asesinato. Una autoría que, a día de hoy, continúa negando.

«Lo sucedido es un crimen machista, un crimen que se planificó por parte de una persona que no aceptó que le dijeran que no, que era el que tenía que tomar las riendas», sentencia Díaz.