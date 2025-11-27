La falta de policías provoca el cierre del túnel del Hórreo: "É probable que volva pasar"

Los falta de efectivos de Policía Local por la negativa a realizar horas extra para denunciar la falta de personal generó durante la pasada noche una situación inédita en Santiago. El túnel del Hórreo permaneció cerrado al tráfico al no contar con el personal suficiente para poder garantizar la seguridad en la vía y la circulación tuvo que ser desviada por las calles adyacentes, según confirmaron fuentes policiales a este diario.

La normalidad se retomó en el turno de mañana con la reapertura del túnel, pero las fuentes consultadas advierten que "é probable que volva pasar". Para su plena operatividad, la infraestructura se rige bajo unos protocolos de seguridad que necesitan un control permanente desde la sala de pantallas de la Policía Local. "Como non temos efectivos suficientes, esta noite non había ningún axente habilitado para estar pendente. Non quedou outra que pechar o acceso", relatan las mismas fuentes.

De este modo, subrayan que "non pasou antes porque se cubriu o servizo con reforzos extraordinarios", una situación que se podría repetir porque "mentres non teñamos persoal suficiente, non se vai solucionar".

Un mes bajo mínimos

Los servicios de Bomberos y Policía de Santiago cumplen un mes bajo mínimos por la negativa del personal a realizar horas extra sin una solución inmediata a la vista. Este jueves está prevista una nueva reunión entre Raxoi y los sindicatos para seguir negociando un acuerdo, pero Comisiones Obreras se desmarcó de este encuentro el martes por considerar "irrisoria" la propuesta del Concello. Esta mañana fuentes del sindicato confirmaron que mantienen esta postura e insisten en que la oferta "non é seria".

UGT y la CIG sí acudirán al encuentro en el que se seguirá hablando sobre el incremento del valor de las horas extraordinarias e incluir en la nómina un complemento específico de nocturnidad y festividad como principales puntos.