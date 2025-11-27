MÚSICA
Isabel Dobarro, aplaudida en Santiago en su concierto tras ganar el Latin Grammy
La compostelana, aplaudida en su ciudad natal durante su actuación en solitario en el Auditorio de Galicia
La pianista compostelana Isabel Dobarro actuó este miércoles noche en casa, en su ciudad natal, Santiago, días después de ganar el premio Latin Grammy 2025 al Mejor Álbum de Música Clásica por su primer disco en solitario Kaleidoscope (Naxos-Grand Piano).
De rojo
Apareció sobre el escenario del Auditorio de Galicia, con un vestido rojo, de parecido tono al que lució durante la reciente ceremonia de entrega de los citados galardones en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos).
Creación femenina
En su recital de este miércoles, sentada a las teclas de un piano Steinway, Isabel Dobarro interpretó un recital centrado en la creación femenina desde una perspectiva internacional. Y lo hizo porque dicho álbum es un viaje sonoro por medio de composiciones ideadas por autoras como Karen Tanaka, Zulema de la Cruz, Ann Southam, Consuelo Díez o Carme Rodríguez.
Compostela Cultura sigue con el coro de la Adoc y Maciej Pikulski
La actuación de Isabel Dobarro esta semana es parte de la programación de Compostela Cultura, ciclo que impulsa el Concello de Santiago y que este jueves ofrece otra cita con la música clásica, ya que el Auditorio de Galicia alberga (20:30 h.; 12 euros) el estreno del coro masculino de la asociación Amigos da Ópera de Santiago de Compostela (ADOC). Actúan con Joan Company como director, más Ilker Arcayürek como tenor y Maciej Pikulski, al piano.
