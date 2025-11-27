Nuevo viaje por los tesoros ocultos de Compostela

Santiago abrirá de nuevo las puertas de su patrimonio más oculto con la VII Semana del Patrimonio Invisible, que tendrá lugar entre el 1 y el 5 de diciembre. La edición de este año ofrecerá más de 700 plazas distribuidas en grupos reducidos para garantizar la calidad de las visitas y la protección de los bienes culturales. Todas las visitas son gratuitas y la reserva de plazas estará disponible a partir del jueves 27 de noviembre a las 12:00 horas en patrimonioinvisible.gal.

El programa permitirá acceder a edificios, espacios arqueológicos, instituciones e infraestructuras históricas que habitualmente permanecen cerradas, acercando así el patrimonio menos visible a la ciudadanía y a los visitantes. La concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, destacó que el programa permite «entrar en lugares fundamentais para afondar na historia da cidade e na nosa memoria» y «reivindicar a vastísima riqueza cultural desta cidade orgullosa de si». Para la concejala, estas visitas «convidan a cidadanía e visitantes a vela con novos ollos, a facer seus lugares cargados de historia, e a reforzar ese vínculo emocional que nos une a esta Compostela que sempre nos sorprende». Por su parte, el diputado de Patrimonio de la Diputación de A Coruña, Xosé L. Penas, señaló que «calquera iniciativa que fagamos dende as administracións públicas nunca serán suficiente para traballar canto é preciso co patrimonio visible e invisible» y añadió que el programa cumple un doble objetivo: «O de visibilizar ese patrimonio para que que o gran público poida entrar e, ao mesmo tempo, protexelo, porque facemos que estea vivo».

En esta edición, más de 700 personas podrán participar en una docena de experiencias diferentes, incluyendo siete espacios singulares que se abrirán al público por primera vez: el Pazo Arcebispal, donde tras su fachada decimonónica destaca la escalera de honor que conecta con la cámara arzobispal; las excavaciones de la Catedral, que permiten caminar sobre las capas históricas de la ciudad apostólica; la Casa da Parra, un edificio barroco en proceso de rehabilitación con sorprendentes descubrimientos arqueológicos; el Colegio Compañía de María, el primer centro de Galicia dedicado a la educación femenina; la Colexiata do Sar, joya del románico compostelano con sarcófagos medievales y un claustro único; el Auditorio de Galicia, donde se podrán visitar espacios poco conocidos del edificio diseñado por Julio Cano Lasso; y una visita secreta que, como en ediciones anteriores, se reserva al final del ciclo y se ha convertido en una de las más demandadas por el público.

El programa se completa con otras experiencias exclusivas y muy valoradas por los participantes en anteriores ediciones, como los Mananciais de Compostela, que permiten descender a los antiguos manantiales de la ciudad medieval; el CSC da Trisca, ejemplo de arquitectura contemporánea obra de John Hejduk y su equipo; el Cemiterio y Capela do Rosario en San Domingos de Bonaval; y el Teatro Principal, donde se podrán descubrir espacios históricos que permanecen habitualmente ocultos desde su inauguración en 1841. Además, en 2025 la Semana del Patrimonio Invisible incluirá un itinerario especial denominado Santiago Patrimonio Mundial, que profundizará en el significado de la declaración de la Unesco en su 40 aniversario.

Para garantizar la calidad de las visitas y la protección de los bienes culturales, se organizarán 53 grupos pequeños en horarios de mañana y tarde, y cada solicitante podrá reservar un máximo de una visita para dos personas a través del formulario de inscripción que estará disponible desde este jueves 27 de noviembre a las 12.00 horas en patrimonioinvisible.gal.