Premios Excelencia Empresarial en Santiago a Balidea, Design Thinkers & Makers, Itelsis, Numax, Entrelampo y Feitoría Verde

Balidea, Design Thinkers & Makers, Itelsis, Numax, Entrelampo y Feitoría Verde forman el elenco de empresas distinguidas en la cuarta edición de los premios de Excelencia Empresarial, convocados por el Concello de Santiago, a través del departamento de Promoción Económica. Cada distinción está dotada con 6.000 euros.

Varias menciones

Los galardones se entregaron este miércoles por la tarde durante un acto celebrado en el Pazo de Raxoi, cita presidida por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y la teniente de alcaldesa, María Rozas. Además, dieron tres menciones a -Chichalovers, -Brazolinda y 7H Cooperativa Cultural, cada una de 2.000 €.

Galardones por categoría

Balidea Consulting & Programing logra el galardón de Excelencia Empresarial en la categoría de buenas prácticas en materia de conciliación; Desing Thinkers & Makers suma una distinción en el apartado de economía circular, un área donde además se da una mención a Graciela Castro Bea, de Chichalovers; Sistemas Audiovisuais Itelsis es distinguida en la sección de innovación y ciencia aplicada al modelo de negocio.

Además, en el campo de la comercialización de servicios y productos culturales, se premia a Numax S. Coop. Galega, con mención en esa misma faceta para Irimia Fernández, de Brazolinda.

En la categoría dedicada a reconocer el buen hacer en la economía social, la distinción es para Entrelampo, con mención añadida para 7H S.Coop. Galega. A su vez, Feitoría Verde es la empresa galardonada en el apartado dedicado a los retos que conlleva la Agenda Urbana 2030.