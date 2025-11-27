ECONOMÍA LOCAL
Premios Excelencia Empresarial en Santiago a Balidea, Design Thinkers & Makers, Itelsis, Numax, Entrelampo y Feitoría Verde
Los galardones de la Excelencia Empresarial que da el Concello están dotados con 6.000 euros. Además, se concedieron menciones a Chichalovers, Brazolinda y 7H Cooperativa Cultural, cada una de 2.000 €
Balidea, Design Thinkers & Makers, Itelsis, Numax, Entrelampo y Feitoría Verde forman el elenco de empresas distinguidas en la cuarta edición de los premios de Excelencia Empresarial, convocados por el Concello de Santiago, a través del departamento de Promoción Económica. Cada distinción está dotada con 6.000 euros.
Varias menciones
Los galardones se entregaron este miércoles por la tarde durante un acto celebrado en el Pazo de Raxoi, cita presidida por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y la teniente de alcaldesa, María Rozas. Además, dieron tres menciones a -Chichalovers, -Brazolinda y 7H Cooperativa Cultural, cada una de 2.000 €.
Galardones por categoría
Balidea Consulting & Programing logra el galardón de Excelencia Empresarial en la categoría de buenas prácticas en materia de conciliación; Desing Thinkers & Makers suma una distinción en el apartado de economía circular, un área donde además se da una mención a Graciela Castro Bea, de Chichalovers; Sistemas Audiovisuais Itelsis es distinguida en la sección de innovación y ciencia aplicada al modelo de negocio.
Además, en el campo de la comercialización de servicios y productos culturales, se premia a Numax S. Coop. Galega, con mención en esa misma faceta para Irimia Fernández, de Brazolinda.
En la categoría dedicada a reconocer el buen hacer en la economía social, la distinción es para Entrelampo, con mención añadida para 7H S.Coop. Galega. A su vez, Feitoría Verde es la empresa galardonada en el apartado dedicado a los retos que conlleva la Agenda Urbana 2030.
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
- Cierra Regalos Duende, un comercio histórico de Santiago: «Para min foi un traballo ideal»
- Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Vecinos del Ensanche de Santiago advierten de la apertura de un nuevo establecimiento de juego
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'