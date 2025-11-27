O PSOE acusa a Raxoi de «inacción ante o deterioro» da seguridade viaria en Laraño
Guinarte denunciará a situación no pleno de hoxe reclamará medidas efectivas
O Grupo Municipal Socialista denunciará no pleno de hoxe a «parálise» do goberno de Sanmartín respecto ás melloras de seguridade viaria en Laraño, unha parroquia onde, segundo alertan, a veciñanza leva meses advertindo dun problema «grave e coñecido» sen que o Concello dera «un só paso efectivo» para resolvelo.
O voceiro socialista, Gumersindo Guinarte, sinalou que nesta parroquia «a veciñanza leva meses reclamando solucións, advertindo do perigo dos viais e denunciando accidentes recorrentes tanto para condutores como para peóns».
«Non abonda con anunciar estudos»
Guinarte lembra que en setembro Raxoi anunciou a solicitude de informes para avaliar a sinistralidade, pero dous meses despois «non hai novidades nin actuacións visibles». Por iso, demandará o contido dos informes e as medidas previstas ao considerar que «non abonda con anunciar estudos, cómpre actuar, tomar decisións, reforzar a seguridade dos viais e ofrecer respostas inmediatas a un problema que afecta á vida cotiá da xente». «Laraño non pode seguir agardando», concluíu.
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
- Cierra Regalos Duende, un comercio histórico de Santiago: «Para min foi un traballo ideal»
- Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Vecinos del Ensanche de Santiago advierten de la apertura de un nuevo establecimiento de juego
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'