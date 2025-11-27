Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O PSOE acusa a Raxoi de «inacción ante o deterioro» da seguridade viaria en Laraño

Guinarte denunciará a situación no pleno de hoxe reclamará medidas efectivas

O voceiro do grupo municipal socialista, Gumersindo Guinarte

O voceiro do grupo municipal socialista, Gumersindo Guinarte / Antonio Hernández

El Correo Gallego

Santiago

O Grupo Municipal Socialista denunciará no pleno de hoxe a «parálise» do goberno de Sanmartín respecto ás melloras de seguridade viaria en Laraño, unha parroquia onde, segundo alertan, a veciñanza leva meses advertindo dun problema «grave e coñecido» sen que o Concello dera «un só paso efectivo» para resolvelo.

O voceiro socialista, Gumersindo Guinarte, sinalou que nesta parroquia «a veciñanza leva meses reclamando solucións, advertindo do perigo dos viais e denunciando accidentes recorrentes tanto para condutores como para peóns».

«Non abonda con anunciar estudos»

Guinarte lembra que en setembro Raxoi anunciou a solicitude de informes para avaliar a sinistralidade, pero dous meses despois «non hai novidades nin actuacións visibles». Por iso, demandará o contido dos informes e as medidas previstas ao considerar que «non abonda con anunciar estudos, cómpre actuar, tomar decisións, reforzar a seguridade dos viais e ofrecer respostas inmediatas a un problema que afecta á vida cotiá da xente». «Laraño non pode seguir agardando», concluíu.

