Santiago
Raxoi llevará la tasa de basura al pleno de diciembre a la espera del «feedback» de sus socios
La alcaldesa había expresado su intención de abordar el asunto de nuevo en la sesión de este jueves, pero ha preferido aplazarlo
El gobierno compostelano trató de aprobar una nueva ordenanza de basura, con una subida de la tasa incluida, en el pleno de septiembre, pero el voto en contra de PP y PSOE y las abstenciones de los ediles no adscritos lo impidieron. La alcaldesa había expresado su intención de abordar el asunto de nuevo en la sesión de este jueves, pero ayer indicó que finalmente planea que la siguiente intentona sea en diciembre «á espera de que poida haber un feedback» por parte de sus socios habituales, los socialistas y los no adscritos.
Goretti Sanmartín aseguró que llevan tiempo hablando sobre el asunto con el resto de grupos, pero «se precisan un tempo aínda para poder chegar a un acordo, desde logo estamos dispostos a dar ese tempo», aclarando que «non renunciamos a levalo». La regidora matizó que «a nosa vontade é non levalo ao pleno de mañá (por hoy), pero si se levará o próximo pleno».
Adaptación a la normativa estatal y al «taxazo» de Sogama
Sanmartín recordó que la aprobación de esta ordenanza «é unha obriga» para adaptarse a una normativa estatal que introduce criterios de sostenibilidad ambiental y reducción de residuos. Además, remarcó que «temos tamén que facer fronte ao taxazo de Sogama». Por tanto, destacó que están en juego «cuestións económicas importantes» y recordó que se están validando normas similares «noutras cidades, noutros lugares e noutros concellos».
Argumentos de la oposición
Parte de los argumentos esgrimidos por los grupos de la oposición en septiembre para no dar su apoyo a la ordenanza hacían referencia a la «falta de limpeza» en la ciudad y a una «deficiente prestación do servizo», un debate que se ha apagado en las últimas semanas. El gobierno, por su parte, afirmaba que «non hai ningún argumento de peso para bloquear a ordenanza».
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
- Cierra Regalos Duende, un comercio histórico de Santiago: «Para min foi un traballo ideal»
- Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Vecinos del Ensanche de Santiago advierten de la apertura de un nuevo establecimiento de juego
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'