La sala Malatesta anuncia una fiesta techno en diciembre y otra en Nochevieja

La sala Malatesta, reabierta hace unas semanas tras el cierre por orden del Concello de Santiago, anuncia una fiesta techno el viernes 19 de diciembre, organizada por la discográfica gallega Purveyance Records, con Stojche, Soul Lazh, Hochspannung y Ultravioleta.

"Pocas cosas nos hacen más ilusión que volver a la capital", detallan desde ese sello gallego en sus redes sociales sobre un evento que agranda la programación de la Malatesta. Queda saber si este recinto volverá a acoger conciertos de pop rock u otros estilos durante 2026, su aforo de unas 400 personas es demandado por varias promotoras porque es el doble de locales como Riquela Club, pero la mitad de la Capitol, y cubre un hueco en el actual circuito de la música en vivo.

El cierre de la Malatesta llegó tras un examen que determinó mejorar su control del sonido de cara al exterior, eje de varias quejas vecinales. Y al hilo de la reapertura, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín prometió a primeros de mes "o reforzo necesario" para que no haya ruidos en el exterior de la sala.

Djs

En cuanto al elenco de ese día, lidera el cartel Stojche, que ha pasado por "las cabinas como la de Stone Festival, Tresor, Basilar, Fuse, Fold, HOR o Industrial Copera" entre otros eventos; y firma producciones para "Syncrophone, Fuse Brussels, Conform, Mutual Rytm, o su propio sello: Tangible Assets".

Y Hochspannung es cofundador y residente de Essenz Club (A Coruña), colectivo creado en 2024 para impulsar la cultura techno en Galicia.

Especial Nochevieja

Y de cara a la próxima noche de fin de año, la Malatesta propone una fiesta de Nochevieja llamada LQFxMalatsta, con entradas ya a la venta a estos precios: 45 euros (4 copas), 50 € (5 c.) y 55 € (6 c.) y un horario "desde las 01.30 hasta el amanecer... con chupitos, animación y muchas más sorpresas", detallan los promotores en sus redes sociales.