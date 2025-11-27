Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A USC busca estratexias de nutrición para previr a diabetes

Forma parte de un consorcio, financiado polo European Innovation Council, que se reuniu este mes en Santiago para ver os avances logrados

Integrantes do proxecto Glucotypes, do que forma parte a USC, durante a reunión en Santiago.

Integrantes do proxecto Glucotypes, do que forma parte a USC, durante a reunión en Santiago. / Cedida

L.R.

Santiago

Co obxectivo de predecir o desenvolvemento da diabetes e avaliar a súa relación coa inxesta alimentaria, a Universidade de Santiago participa no proxecto Glucotypes, financiado polo European Innovation Council (EIC), que explora como os patróns individuais da resposta glicémica poden ofrecer información temperá sobre o desenvolvemento da diabetes tipo 2. A través da identificación destes patróns mediante monitorización continua da glicosa e combinando estes datos con información procedente da inxesta dietética, o equipo investigador quere abrir camiño cara a estratexias de nutrición de precisión que permitan previr e xestionar a enfermidade de forma máis eficaz. O consorcio reuniuse en Santiago neste mes de novembro para revisar os avances conseguidos e planificar os seguintes pasos desta iniciativa innovadora.

O grupo de Medicina Interna (MEDINT) e o grupo de Bioestatística e Ciencia de Datos Biomédicos (GRID-BDS), os dous da USC, e en colaboración co grupo Research Methods do IDIS, integran este equipo interdisciplinario de especialistas xunto coa Maastricht University, o Weizmann Institute, Leiden University Medical Center, University of Copenhagen, ILSI Europe e Genos Ltd.

A Universidade de Santiago desempeña un papel fundamental no proxecto, a través do grupo de traballo encargado da análise dos perfís de glicosa mediante monitorización continua. Nesta tarefa participa persoal docente e investigador das áreas de Enfermaría e Medicina da USC, entre os que se atopan os profesores Marcos Pazos Couselo e Francisco Gude, en colaboración coa investigadora Manuela Alonso Sampedro, do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago achegando unha ampla experiencia en investigación clínica e metodolóxica en monitorización continua de glicosa. 

Noticias relacionadas y más

Actualizacións sobre os estudos en marcha

Durante a reunión, que se prolongou durante dous días, os participantes compartiron actualizacións sobre os estudos en marcha, a análise de datos e o desenvolvemento tecnolóxico, ademais de debater sobre os próximos fitos de investigación. O ambiente colaborativo reforzou o obxectivo común do consorcio: ofrecer coñecemento científico que contribúa a vidas máis saudables a través dunha mellor prevención e xestión da diabetes tipo 2.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
  2. Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
  3. Cierra Regalos Duende, un comercio histórico de Santiago: «Para min foi un traballo ideal»
  4. Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
  5. Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
  6. Vecinos del Ensanche de Santiago advierten de la apertura de un nuevo establecimiento de juego
  7. Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'
  8. Una santiaguesa de 47 años grave tras sufrir una salida de vía en el Orbital y despeñarse sobre la A-54

A USC busca estratexias de nutrición para previr a diabetes

A USC busca estratexias de nutrición para previr a diabetes

La falta de policías provoca el cierre del túnel del Hórreo: "É probable que volva pasar"

La falta de policías provoca el cierre del túnel del Hórreo: "É probable que volva pasar"

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 27 de noviembre, en Santiago?

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 27 de noviembre, en Santiago?

Una docuserie destripa un crimen encargado por un empresario de Santiago

Una docuserie destripa un crimen encargado por un empresario de Santiago

Crece o interese polo Biopolo da Sionlla: seis empresas da USC aspiran a instalarse nas súas instalacións

Crece o interese polo Biopolo da Sionlla: seis empresas da USC aspiran a instalarse nas súas instalacións

Isabel Dobarro, aplaudida en Santiago en su concierto tras ganar el Latin Grammy

Isabel Dobarro, aplaudida en Santiago en su concierto tras ganar el Latin Grammy

Premios Excelencia Empresarial en Santiago a Balidea, Design Thinkers & Makers, Itelsis, Numax, Entrelampo y Feitoría Verde

Premios Excelencia Empresarial en Santiago a Balidea, Design Thinkers & Makers, Itelsis, Numax, Entrelampo y Feitoría Verde

O PSOE acusa a Raxoi de «inacción ante o deterioro» da seguridade viaria en Laraño

O PSOE acusa a Raxoi de «inacción ante o deterioro» da seguridade viaria en Laraño
Tracking Pixel Contents