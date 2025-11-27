A USC busca estratexias de nutrición para previr a diabetes
Forma parte de un consorcio, financiado polo European Innovation Council, que se reuniu este mes en Santiago para ver os avances logrados
L.R.
Co obxectivo de predecir o desenvolvemento da diabetes e avaliar a súa relación coa inxesta alimentaria, a Universidade de Santiago participa no proxecto Glucotypes, financiado polo European Innovation Council (EIC), que explora como os patróns individuais da resposta glicémica poden ofrecer información temperá sobre o desenvolvemento da diabetes tipo 2. A través da identificación destes patróns mediante monitorización continua da glicosa e combinando estes datos con información procedente da inxesta dietética, o equipo investigador quere abrir camiño cara a estratexias de nutrición de precisión que permitan previr e xestionar a enfermidade de forma máis eficaz. O consorcio reuniuse en Santiago neste mes de novembro para revisar os avances conseguidos e planificar os seguintes pasos desta iniciativa innovadora.
O grupo de Medicina Interna (MEDINT) e o grupo de Bioestatística e Ciencia de Datos Biomédicos (GRID-BDS), os dous da USC, e en colaboración co grupo Research Methods do IDIS, integran este equipo interdisciplinario de especialistas xunto coa Maastricht University, o Weizmann Institute, Leiden University Medical Center, University of Copenhagen, ILSI Europe e Genos Ltd.
A Universidade de Santiago desempeña un papel fundamental no proxecto, a través do grupo de traballo encargado da análise dos perfís de glicosa mediante monitorización continua. Nesta tarefa participa persoal docente e investigador das áreas de Enfermaría e Medicina da USC, entre os que se atopan os profesores Marcos Pazos Couselo e Francisco Gude, en colaboración coa investigadora Manuela Alonso Sampedro, do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago achegando unha ampla experiencia en investigación clínica e metodolóxica en monitorización continua de glicosa.
Actualizacións sobre os estudos en marcha
Durante a reunión, que se prolongou durante dous días, os participantes compartiron actualizacións sobre os estudos en marcha, a análise de datos e o desenvolvemento tecnolóxico, ademais de debater sobre os próximos fitos de investigación. O ambiente colaborativo reforzou o obxectivo común do consorcio: ofrecer coñecemento científico que contribúa a vidas máis saudables a través dunha mellor prevención e xestión da diabetes tipo 2.
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
- Cierra Regalos Duende, un comercio histórico de Santiago: «Para min foi un traballo ideal»
- Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
- Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
- Vecinos del Ensanche de Santiago advierten de la apertura de un nuevo establecimiento de juego
- Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'
- Una santiaguesa de 47 años grave tras sufrir una salida de vía en el Orbital y despeñarse sobre la A-54