El Xelmírez I centra la nueva novela del exconcejal de Santiago, Manuel Portas

El exconcejal de Santiago, Manuel Portas, estrena una novela titulada Mazarelos, ya a la venta gracias a una coedición del Consorcio y Galaxia, aunque todavía esté pendiente el anuncio del día de su presentación en Compostela.

Este lanzamiento casi coincide con otro de un exedil socialista compostelano, Xosé Manuel Villanueva, que presenta su nuevo libro, La gratitud de los delfines, el martes 2 de diciembre, en la sede de Afundación en la Rúa do Vilar, 19, acto organizado por el Ateneo de Santiago.

Ambientada en el instituto

Manuel Portas anunció hace unos días en sus redes varios detalles de la trama: "É unha novela que chanta as súas raíces na mesma historia do instituto en que desenvolvín case toda a miña vida profesional, no Xelmírez I de Santiago. Os feitos narrados saltarican da actualidade ao ano 1856, coa vertixe que dá tanta historia xunta".

La intelectualidad gallega

Mazarelos es un libro de 296 páginas, que lleva en portada el arco de Mazarelos en un plano nocturno visto desde la plaza del mismo nombre. Y según detalla la editorial narra la historia de Helena, profesora jubilada.

Esa docente "novela as orixes do instituto histórico en que traballou e polo que pasaron figuras centrais da intelectualidade galega do século XIX. Ela discute cos personaxes que participan na trama da súa historia. Dous deles, Aurelio Aguirre e Eduardo Pondal, exalumnos do centro, xunto co pontevedrés Luís R. Seoane, andan atarefados preparando un revolucionario banquete de confraternidade con obreiros e artesáns que van celebrar en Conxo".

Felicitación de la alcaldesa

El propio autor señala en sus redes sociales que se está trabajando para ultimar la fecha de la presentación en Santiago de su nuevo libro. Entre los ochenta comentarios que hay al post donde Manuel Portas comunica la llegada a su casa de los primeros ejemplares, abundan las felicitaciones, y destaca una de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín: "Parabéns!!! Dou fe de que paga moito a pena a súa lectura".

El instituto nace en el siglo XIX

El instituto Xelmírez se fundó en Santiago enel año 1845, en el Pazo de San Xerome, y se trasladó en 1847 a la Praza de Mazarelos, mudando de nuevo su sede en 1965 hasta situarse en San Caetano (área donde hoy está la Xunta de Galicia) antes de un nuevo salto de ubicación en 1984 para asentarse en su edificio actual, en el Campus Universitario.

Trayectoria literaria

Manuel Portas (Barcelona, 1960) fue profesor de Lengua y literatura en el citado instituto compostelano, donde fue director, fue también concejal nacionalista del Concello de Santiago, antes de asentar una carrera literaria donde suma ya media docena de obras, caso de Denso recendo a salgado (Xerais, 2010), Un dedo manchado de tinta (Xerais, 2011) o Faneca Brava (2013, Galaxia).