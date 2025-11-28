Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 28 de noviembre, en Santiago?

IX Concerto Solidario

EN LA SALLE. El IX Concerto Solidario se celebra hoy en La Salle a las 19:30 horas, y ayuda este año a la asociación Itínera, que apoya a personas con problemas de salud mental. Actuarán Uyf75, Extrema Urxencia, LX, V-ROC, Juan Viña, Los Potes e International Supersonic Sharellas (con el Coro Unitario). Hay entradas a 10 euros en Asthor Decoración y A Reixa Tenda. Y Shinova tocan en Capitol (ya con entradas agotadas).

Circo catalán con ‘Circ d’Hivern- Glatir’

ESCENA. El Auditorio de Galicia propone hoy (20:30 h.; 10 euros) Circ d’Hivern – Glatir, un espectáculo de circo que reflexiona sobre la tradición mientras el mundo evoluciona, propuesta que llega desde Cataluña con la compañía Ateneu Popular 9Barris. Es una obra en catalán, creada y dirigida por Magda Puig y Oriol Escursell. Y al hilo del mundo circense, con mucha presencia esta semana en Santiago, mañana se hace la gala de los premios Manuel Lago, cita con entrada libre en el Salón Teatro, con tres categorías (espectáculo de Calle, de Sala y Novo Circo Gallego) que honra la memoria del payaso y malabarista Manuel Lago García, fallecido en 2017 y vinculado a Santiago durante su época con el grupo Malabaranda.

Pablo Lesuit - Pepo Suevos - David Puerto

Pablo Lesuit da un concierto en el Riquela Club, a las 20:30 horas (10 euros). Y, a esa misma hora, el cómico David Puerto actúa en el Auditorio Abanca (18,80 euros) y el Teatro do Camiño alberga O Camiño da Comedia, con el actor Pepo Suevos como guía de un concurso de micro abierto.

Ángel de la Calle presenta ‘La caja de Pandora’, con Roberto Noya

CÓMIC. Ángel de la Calle, galardonado autor de cómics, presenta su nuevo libro en el Café Sar, junto a al librería Komic (18 h.). Una obra llamada La caja de Pandora, lanzada por Garbuix Books. Le acompaña Roberto Noya. De la Calle ganó el premio a la mejor obra española en el Salón del Cómic de Barcelona en 2018 por Pinturas de guerra, y el de la Crítica en 2019 por ese mismo libro. Fue el organizador de la Semana Negra de Gijón durante 36 años y hoy es el director de las Jornadas del Cómic de Avilés.

Xurxo Souto presenta ‘A Novela do Bravú’

El pub Casa das Crechas propone, a las 20:30 h., un encuentro con Xurxo Souto para presentar un libro suyo llamado A Novela do Bravú, publicado por Xerais, que tiene 208 páginas. Es un relato que alude a la primera maqueta del grupo Diplomáticos de Montealto y los años en que sonaba en bares compostelanos como el mismo Crechas, Tarasca o Curruncho...

Charla con Nerea Pallares y Blanca Riestra

La librería Numax recibe a Nerea Pallares (Lugo, 1989), licenciada en Periodismo con máster en Literatura por la Universidad Pompeu Fabra. Presenta Punto de araña, libro editado por Galaxia y galardonado con el premio García Barros 2025, dotado con 9.000 euros y convocado por el Concello da Estrada. Acompaña a la autora Blanca Riestra.

Concierto de Rakhat-Bi Abdyssagin en el CGAC

El auditorio del CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea) ofrece, a las 20 horas, un concierto de piano de RakhatBi Abdyssagin, que recorrerá diversas épocas de la historia de la música con obras de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt y Scriabin, entre otros autores. Es de entrada libre.