Santiago
As asociacións veciñais de Santiago piden máis vixilancia policial nos colexios para evitar o consumo de drogas
Cren que o reforzo da seguridade contribuirá a «disuadir a presenza de pequenos traficantes» na contorna dos colexios
A Coordinadora das Asociacións Veciñais de Santiago solicitou onte ao Concello que reforce a presenza policial nas inmediacións dos centros de ensino para previr o consumo de drogas entre os escolares e «disuadir a presenza de pequenos traficantes na contorna dos colexios». Foi un dos principais asuntos que se trataron na última xuntanza do colectivo, celebrada na Casa das Asociacións de Cornes e na que tamén pediron medidas para a mellora da seguridade viaria.
No ámbito dos servizos públicos, decidiron solicitar informes a Raxoi sobre a situación do suministro de auga ou do transporte público, «á vista dos retrasos e problemas que se están dando». Algo semellante perciben na municipalización do aparcadoiro da Praza de Galicia, onde «nada se ten avanzado» desde a creación dunha comisión en febreiro.
Taxa do lixo
Ademais, reiteraron a oposición das asociacións ao criterio de vinculación da taxa do lixo co valor catastral das vivendas no caso da tarifa doméstica, porque «nada ten que ver o valor catastral co lixo xerado», así como a necesidade de que na hostalaría se compute a superficie das terrazas, e a asimilación a categoría de restaurantes a todos aqueles bares que dean comidas.
En canto á participación cidadá, acordaron solicitar á alcaldesa a convocatoria da reunión correspondente ao segundo semestre do ano 2025 do Consello de Relacións Veciñais, así como a modificación do regulamento de participación veciñal.
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
- Cierra Regalos Duende, un comercio histórico de Santiago: «Para min foi un traballo ideal»
- Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
- Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
- Vecinos del Ensanche de Santiago advierten de la apertura de un nuevo establecimiento de juego
- Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'
- Una santiaguesa de 47 años grave tras sufrir una salida de vía en el Orbital y despeñarse sobre la A-54