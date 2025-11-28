Los grandes conciertos de Santiago en 2026 más allá de O Son do Camiño: de Rusowsky o Patrick Watson a La M.O.D.A

Tras la confirmación este viernes del tercer gran nombre, por los menos hasta el momento, de la próxima edición de O Son do Camiño, que no es otro que Dani Martín (que se suma a Katy Perry y Linkin Park), y pese a que aún falta un mes para cambiar de año, el 2026 viene cargado ya de propuestas musicales en Santiago.

Dani Martín en el Movistar Arena / ECG

Artistas nacionales e internacionales harán parada el próximo año en la capital gallega como parte de sus giras, y los que seguramente quedan aún por confirmarse.

Con un sinfín de conciertos para el próximo año, desde EL CORREO GALLEGO te preparamos una selección de propuestas musicales para toda las edades y con una amplia heterogeneidad de estilos para disfrutar a lo máximo en Santiago más allá de O Son do Camiño.

16 de enero, Fernandocosta

El primer gran nombre que aterrizará en Santiago en 2026 es el de Fernandocosta, una de las figuras destacadas de la escena urbana española. El artista hará parada en la capital gallega como parte de su gira "Amor y dolor", en la que celebra sus diez años de trayectoria en torno a sus dos últimos discos, 'Amor de barrio' y 'Dolor de barrio'. La cita será el viernes 16 de enero en la Sala Capitol, con entradas a 38,50 euros.

17 de enero, Patrick Watson

El prestigioso artista canadiense Patrick Watson, acompañado por su banda, estará el 17 de enero en Compostela en el que será el concierto de cierre de la programación de la 8ª edición del Festival Underfest Xacobeo. Con más de 8 millones de oyentes mensuales, ha convertido en himnos algunos de sus temas, como 'Je te laisseral des mots', la primera canción en francés en alcanzar el billón de reproducciones en Spotify. El concierto tendrá lugar en la Sala Capitol, con entradas desde 30,80 euros.

Lee Fields / Cedida

25 de enero, Lee Fields

El estadounidense Lee Fields traerá el 25 de enero a la Sala Capitol el soul más auténtico como parte de su gira con la que hará parada en nueve ciudades españolas. A sus 74 años, el soulman de Carolina del Norte sigue exhibiendo su gran voz, áspera y a la vez luminosa, y que sigue siendo un referente para las generaciones futuras. Las entradas están disponibles a 22 euros más gastos de gestión.

29 de enero, La M.O.D.A.

La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) empezará el 29 de enero en Santiago su gira de conciertos en Galicia, que contará también con una sesión doble los días 30 y 31 de enero en A Coruña. El grupo burgalés presentará su séptimo álbum de estudio, 'San Felices', publicado el pasado mes de octubre. Ya no quedan entradas para un concierto que tendrá lugar en la Sala Capitol.

5 de febrero, Dirty Suc

Tras presentar el pasado junio en Capitol su segundo álbum, Fillo do mar II, el artista vigués regresará en 2026 a Santiago, esta vez como parte de su gira, en la que también presentará la primera parte de este trabajo: Fillo do mar, que verá la luz próximamente. Con una propuesta musical fuertemente vinculada a la identidad gallega, con referencias constantes a su tierra en sus temas, Dirty Suc se ha convertido en una de las grandes apariciones en la escena urbana nacional en los últimos años. El concierto será el 5 de febrero en Capitol, con entradas a 19,80 euros.

27 y 28 de febrero, Rusowsky

Consagrado como uno de los artistas alternativos más destacados y prometedores del panorama musical actual, el pucelano Rusowsky ofrecerá un doble concierto en la capital gallega. Será los días 27 y 28 de febrero, ambos en la Sala Capitol, con entradas agotadas para el primero de ellos desde el propio día que fueron puestas a la venta.

7 de marzo, Víctor Manuel

Tras más de seis décadas sobre el escenario, el cantautor Víctor Manuel arrancará una nueva gira el próximo año. El asturiano, autor de grandes éxitos como 'Solo pienso en ti' o 'Nada sabe tan dulce como su boca', ha elegido precisamente Compostela para su vuelta a los escenarios, comenzando su gira en la capital gallega. Será el 7 de marzo en el Palacio de Congresos, con entradas disponibles desde 45,10 euros.

11 de abril, Festival Jaleo!

Después del éxito de su primera entrega el pasado año, el Festival Jaleo! regresará el 11 de abril al Muntiusos Fontes do Sar. Entre las confirmaciones del evento están el músico coruñés Xoel López, el icónico trío Sidonie, la banda revelación del rock alternativo español Ultraligera y los representantes del folk gallego contemporáneo De Ninghures.

30 de mayo, The soundtrack of our lives

Considerados como una de las formaciones más singulares del rock psicodélico europeo, los suecos The Soundtrack of Our Lives se subirán al escenario de la Sala Capitol como parte de su gira. Las entradas para el concierto están disponibles a partir de 29 euros.

Camela durante un concierto / ECG

13 de junio, Camela

Tras el éxito de su gira de 30 aniversario, Camela, el icónico dúo y máximo exponente de la tecnorumba volverá a sus escenarios el próximo año con su nuevo show '+ de 30', con parada en Santiago, el 31 de octubre en el Multiusos Fontes do Sar. Están habilitados dos tipos de entradas: desde los 71,50 euros (en front stage) o a partir de los 41,80 euros (en pista central).

16 de agosto, Amyl and the Sniffers

La banda australiana Amyl and the Sniffers hará parada en Santiago el próximo 16 de agosto (la única cita en España junto al 18 de agosto en Barcelona) como parte de su nueva gira, como parte de la promoción de su último álbum, 'Cartoon Darkness', publicado a finales del pasado año. Con su retorno a los escenarios españoles, la banda apunta a recuperar el punk directísimo, sucio, melódico y repleto de energías. Las entradas están ya agotadas para un concierto que se celebrará en la Sala Capitol.