Extrabajadores de Tórculo lanzan un proyecto: «Moitos clientes eran familia»

Tras el cese de la actividad de Tórculo el pasado mes de junio, la empresa de comunicación gráfica con más de cuarenta años de trayectoria en Santiago, cinco extrabajadores han decidido apostar por un proyecto de diseño gráfico e impresión con el que siguen atendiendo a los clientes aportando cualificación y su amplia experiencia en el sector. Se trata de Silográfico, ubicado en el Polígono del Tambre, en la vía Gutemberg, número 5.

«Este equipo decidiu non renderse e apostar por un novo camiño», comenta en conversación con EL CORREO GALLEGO, Antonio Vázquez, coordinador general de la empresa que funciona como sociedad laboral «ya que teníamos claro que queríamos tener todos la misma capacidad de decisión». Junto a él están Adriana Cernadas, de gestión operativa; Ángel Tarela, de producción; Alejandro Feal, de impresión y logística y Seve Dueñas, de diseño y edición gráfica. De esta manera se ocupan de todo el ciclo del producto: diseño, producción y distribución. Los cinco juntos suman 130 años en el sector y ya en la anterior etapa cada uno estaba en un departamento. «Xurdiu así, non era algo que buscaramos», sostiene.

En un primer momento, como no tenían mucho conocimiento sobre como crear la sociedad «que ten as súas peculiaridades», tuvieron que pedir ayuda a Espazo Coop. «A través do programa Hub Olympe Emprende proporcionáronos os pasos que tiñamos que ir dando», cuenta.

A posteriori, las cinco personas capitalizaron el paro y así montaron la nueva empresa.

Las puertas al público abrieron este lunes 24 de noviembre. Como la acogida con los clientes que tenía Tórculo «era moi boa» decidieron llamar a muchos de ellos para informarles sobre la iniciativa. «Alegráronse moito e felicitáronnos por ter a idea de sacar adiante este proxecto», cuenta.

Vázquez recuerda que «había moitos clientes que xa eran familia». Poniéndose en su lugar vio que «foron moitos os que no momento en que pechou Tórculo quedaron desamparados tendo que buscar outras opcións».

En los siguientes días continuarán haciendo esa labor de darse a conocer. «A resposta está sendo moi positiva», dice.

La desaparición de Tórculo

El pasado 20 de junio quedaron extinguidos los contratos de los 49 trabajadores de Tórculo, que poseía una nave en el polígono do Tambre y varios establecimientos en la ciudad. Uno de ellos se ubicaba en la praza de Mazarelos, muy frecuentada por los universitarios.

Fue en noviembre de 2024 cuando la empresa entró en concurso voluntario de acreedores. Una compañía catalana mostró su interés por ponerse al frente de la firma, pero la compra quedó finalmente anulada. Se fijó como fecha tope el 23 de mayo para presentar propuestas de adjudicación de la unidad productiva de Tórculo, pero no se encontró a ningún empresario interesado.