O pleno condena a mobilización da CIG ante a sede do PP de Santiago
O goberno defende «o dereito á manifestación», pero asegura «non compartir as formas» do sindicato
A edil María Baleato (PP) defendeu a moción de urxencia na que se instaba o goberno local, e en especial á alcaldesa Sanmartín, a condenar a manifestación da CIG o 25N diante da sede do Partido Popular. «Insultaron a quen estaba na sede», tan só por pertencer a un partido político, indicou para denunciar que se tratou de ruído que «conduce á intolerancia ou para defender unhas mulleres hai que atacar outras?».
A moción presentárona en conxunto PP e non adscritas, a adhesión destas últimas foi «sorpresa» para as edís María Rozas (CA) e Míriam Louzao (BNG), que dixo supoñer que ás non adscritas «non se lles escapa que do que se trata é de demonizar o BNG, pois nin Compostela Aberta nin o BNG convocaron ningunha manifestación», asegurou.
"Do que se trata é de demonizar o BNG, pois nin Compostela Aberta nin o BNG convocaron ningunha manifestación"
Pese a condenar a actuación das manifestantes da CIG, tanto Rozas coma Louzao, coma tamén o socialista Sindo Guinarte, quixeron lembrarlle ao PP que non condenase «as manifestacións diante da sede de Ferraz» ou a manifestación fascista que proclamaba días atrás «Pedro Sánchez, tiro en la nuca», e que PP e Vox impediran que o Senado aprobase unha declaración institucional de condena.
A moción aprobouse cos votos a favor de PP, PSOE e non adscritas e coa abstención de BNG e CA.
